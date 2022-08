Idzie groźna pogoda, wydano pomarańczowe i żołte alerty. Możliwe podtopienia

Pogoda w środę 24 sierpnia upłynie pod znakiem niebezpiecznych zjawisk. W wielu regionach spodziewane są burze z gradem i silne ulewy. Miejscami możliwe są podtopienia i zalania. Temperatura maksymalna od 24 stopni na zachodzie, 29-30 w centrum, do 32 stopni na wschodzie. W rejonach podgórskich Karpat od 19 do 26 stopni.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał żółte i pomarańczowe alerty. Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami z gradem i upalną temperaturą obowiązują w części regionów: pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego i opolskiego, a także podkarpackiego.

Pomarańczowe i żółte alerty IMGW. Gdzie jest burza?

Ostrzeżenia drugiego stopnia obowiązują z kolei w województwach: pomorskim, warmińsko-mazurskim, podlaskim, mazowieckim, łódzkim, lubelskim, małopolskim, świętokrzyskim i śląskim.

"Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 20 mm do 40 mm, lokalnie w wyniku kumulacji do około 50 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h. Miejscami grad" - alarmuje w komunikacie IMGW.

"Najsilniejszych burz spodziewać dziś powinniśmy w pasie centralnym kraju" - pisze portal FaniPogody.pl. "To prawdopodobnie tutaj utworzy się w dzień przyfrontowa zbieżność wiatru. Najsilniejsze burze, podobnie jak wczoraj, przejdą prawdopodobnie pasem centralnym. Nie oznacza to wcale, że burze na wschodzie nie będą lokalnie również bardzo groźne" - czytamy.

"Burze przemieszczać się mają powoli z południowego-wschodu na północny-zachód. Przyjmować mogą formę burz pulsacyjnych jak i klastrów burzowych. Nie wyklucza się powstania superkomórek burzowych" - ostrzegają z kolei Polscy Łowcy Burz.

RadioZET.pl/ IMGW/ Polscy Łowcy Burz/ FaniPogody.pl