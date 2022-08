Jaka pogoda na rozpoczęcie roku szkolnego? "Miejscami poniżej 10 stopni"

Jaka pogoda czeka uczniów 1 września w dniu rozpoczęcia nowego roku szkolnego? Choć meteorolodzy przekonują, że tegoroczny wrzesień będzie wyjątkowo ciepły, to początek miesiąca nie przyniesie nam letniej aury, a bardziej jesienną. Miejscami spadnie intensywny deszcz, a poranki będą chłodne - pisze Wirtualna Polska.

Koniec tegorocznych wakacji przyniósł nam mocno upalne dni i dość nagłe ochłodzenie - szczególnie w ostatnich dniach sierpnia. Jakiej pogody możemy spodziewać się we wrześniu i w dniu rozpoczęcia roku szkolnego 2022/2023? Meteorolodzy są zgodni, że cały miesiąc będzie wyjątkowo ciepły, ale pierwsze dni września bardziej przypominać będą jesienną aurę.

"1 września 2022 roku pogodę w Polsce będzie kształtował klin wysokiego ciśnienia. We wschodnim obszarze klina wysokiego ciśnienia na pogodę wpływać będzie zachmurzenie frontu okluzji związanego z niżem, którego centrum 1000 hPa znajdować się będzie nad północno-zachodnią Rosją. W południowo-wschodnim skraju klina na pogodę wpływać będzie zachmurzenie frontu ciepłego i chłodnego związanego z tym samym niżem" - prognozuje IMGW.

Prognozy pokazują, że 1 września napłynie do Polski chłodne polarne powietrze znad Bałtyku. W godzinach porannych odczujemy niską temperaturę, która miejscami spadnie poniżej 10 stopni Celsjusza. Oznacza to, że przed wyjściem do szkoły warto jest założyć nieco cieplejsze ubranie.

Jaka pogoda na rozpoczęcie roku szkolnego 1 września?

"Przed nami chłodniejsze noce. Kończy się ciepły sierpień i we wrześniu poranne mgły oraz chłodne poranki będą codziennością" - pisze w komunikacie IMGW.

Chłodniej będzie szczególnie na północnym wschodzie i w niektórych częściach Małopolski. "Przedstawiona przez Centrum Modelowania Meteorologicznego prognoza numeryczna na 14 dni wskazuje, że w czwartek, w pierwszy dzień szkoły, niemal w całym kraju będzie pochmurnie. Wyjątkiem będą regiony południowe oraz centralne, w których spodziewane jest pogodne, błękitne niebo" - pisze Wirtualna Polska.

fot. IMGW

Opady deszczu prognozowane są w regionach północnych i zachodnich. Lokalnie popada intensywniej, a nad morzem spodziewane jest nawet 7,5 mm wody na metr kwadratowy powierzchni.

Choć niemal w całym kraju 1 września będzie widoczne zachmurzenie, to będą miejsca, gdzie temperatura w ciągu dnia wyraźnie przekroczy 20 stopni Celsjusza. "Najcieplej będzie na południowym zachodzie, gdzie słupki rtęci wskażą nawet 22-23 kreski. W centrum i na wchodzie temperatura będzie wynosić od 18 do 21 stopni. Najchłodniej będzie w powiecie tatrzańskim, gdzie termometry pokażą 16-17 stopni Celsjusza" - pisze WP.

RadioZET.pl/ IMGW/ Wirtualna Polska