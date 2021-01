Prognoza pogody w najbliższych dniach zakłada typowo zimową aurę i znaczące ochłodzenie w całym kraju. Jak podaje IMGW w prognozie na 11-17 stycznia 2021 roku, dominować będą opady śniegu, okresami intensywniejsze, a temperatura będzie coraz niższa, choć już na początku tygodnia w kotlinach karpackich spadać będzie nawet do -18 stopni Celsjusza. Chłodne powietrze, które zacznie napływać nad Polskę w drugiej połowie tygodnia pochodzić będzie znad północnej Rosji.

Od 11 do 13 stycznia 2021 możemy spodziewać się dość podobnej pogody na terenie całej Polski. W ciągu dnia będzie to temperatura bliska 0 stopni Celsjusza, a nad morzem sięgająca nawet 4 stopni. W nocy odczuwalny będzie spadek temperatury, szczególnie na południu kraju, gdzie termometry będą znów pokazywać około -10 stopni Celsjusza, a w kotlinach karpackich nawet -18 stopni Celsjusza. W środę wieczorem w większości kraju temperatura zacznie spadać poniżej 0 stopni Celsjusza, powodując zamarzanie mokrych po opadach nawierzchni dróg i chodników. Lokalnie znów zrobi się ślisko. Umiarkowany i porywisty wiatr będzie w całym kraju powodował, że odczuwalnie będzie jednak chłodniej.

Mróz nadciąga do Polski. Prognoza pogody na najbliższe dni: nawet -20 stopni Celsjusza

Od czwartku do niedzieli w całym kraju zacznie się stopniowo ochładzać. Na niebie przeważać będą chmury, z których okresami padać będzie śnieg, jedynie nad morzem deszcz ze śniegiem. W nocy z czwartku na piątek temperatura spadnie do -10 stopni Celsjusza na wschodzie i południu, a już w kolejnych nocach nawet do -16 stopni Celsjusza na wschodzie, a w kotlinach karpackich do -20 stopni Celsjusza.

Poza obszarami nadmorskimi mróz utrzymywać się będzie również w ciągu dnia. Chłodniej będzie na wschodzie: od -9 stopni Celsjusza do -4 stopni Celsjusza, cieplej na zachodzie: od -4 stopni Celsjusza do -1 stopnia Celsjusza.

Jak wynika z prognozy pogody "TVN Meteo", mroźna pogoda utrzyma się również w kolejnych dniach, prawdopodobnie do 24 stycznia, i w tym czasie we wschodniej Polsce będzie przeważnie -6, - 7 stopni, a na zachodzie -1, -2 stopnie Celsjusza.

