Nagłe uderzenie ciepła w Polsce. Temperatura pójdzie w górę

Ocieplenie, a jednocześnie opady i wichury - takie zjawiska pogodowe zapowiadają w najbliższych dniach synoptycy. Po weekendzie temperatura w niektórych regionach ma dojść nawet do 10 stopni Celsjusza.

Pogoda w Polsce. W tym tygodniu w naszym kraju dominują opady deszczu, śniegu i deszczu ze śniegiem, niskie temperatury oraz takie zjawiska jak oblodzenie na drogach i chodnikach czy opady marznące. A jak będzie w najbliższych dniach? Najnowszą prognozę opublikowało TVN Meteo.

Jak pisze portal, nad Polską przemieszcza się z zachodu na wschód "ciepły front atmosferyczny pchany przez płynące znad Atlantyku umiarkowanie ciepłe masy powietrza polarnego, bardzo wilgotnego". Te właśnie ciepłe i wilgotne masy powietrza znad oceanu będą w najbliższym czasie będą kształtować sytuację pogodową w Polsce. Opadów śniegu oraz deszczu jednak nie unikniemy.

Pogoda na najbliższe dni. Ocieplenie po weekendzie

Piątek zapowiada się pochmurno, a deszcz ze śniegiem popada np. na wschodzie. Jeśli chodzi o temperaturę, to wahać się ona będzie od 1 stopnia Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 5 stopni w centralnych rejonach kraju aż do 8 stopni na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie wiał z południowego zachodu, umiarkowanie i dość silnie, osiągając w porywach prędkość do 50-70 km na godzinę.

W weekend będzie podobnie: 4-5 stopni w centrum kraju, ok. 7-8 na Dolnym Śląsku, a najzimniej (ledwo powyżej zera) na Podlasiu. Synoptycy przewidują opady deszczu lub śniegu w wielu rejonach, ostrzegają również przed śliskimi drogami i chodnikami.

Ocieplenie szykuje się za to na początku tygodnia. Głównie na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej, gdzie we wtorek temperatura może sięgnąć nawet 10 stopni Celsjusza. Zarówno w poniedziałek jak i wtorek czeka nas jednak spore zachmurzenie, opady deszczu oraz wiatr o prędkości w porywach 50-80 km na godzinę.

RadioZET.pl/TVN Meteo