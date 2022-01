Niszczycielskie wichury nad Polską, będzie niebezpiecznie. IMGW wydaje alerty II stopnia

Niszczycielskie wichury przejdą przez Polskę. Już w czwartek rząd rozesłał do Polaków SMS-y ostrzegające przed silnym wiatrem. W piątek pogoda nadal jest nieprzyjemna i niebezpieczna. Mocno wieje w wielu regionach kraju.

Polska znajduje się w piątek pomiędzy wpływem skraju wyżu Carlos znad Kanału La Manche, a skrajem niżu Famke znad Rosji. "Dodatkowo nad krajem z północy na południe przemieszcza się chłodny front atmosferyczny związany z niżem. W wyniku powstania silnego gradientu ciśnienia między ośrodkami barycznymi nasili się wiatr i przejdzie wichura" - informuje serwis dobrapogoda24.pl.

Wichury nad Polską. IMGW wydaje pomarańczowe alerty

IMGW wydało żółte i pomarańczowe alerty przed silnym wiatrem. Ostrzeżenia IMGW II stopnia dotyczą województw: pomorskiego, zachodniopomorskiego, warmińsko-mazurskiego i podlaskiego. Z kolei alert I stopnia wprowadzono w województwach: pomorskim, podlaskim, kujawsko-pomorskim, mazowieckim, wielkopolskim, łódzkim, świętokrzyskim, lubelskim i podkarpackim. Wichury mogą powodować przerwy w dostawie prądu oraz zagrożenie dla mienia i życia.

Po południu silnie może powiać na Lubelszczyźnie i Podhalu - w porywach do 100 km/h oraz do 95 km/h nad morzem. Na pozostałym obszarze kraju wiatr osiągnie około 70 km/h - przekazała PAP Ilona Bazyluk, synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego.

Wieczorem porywy wiatru na wschodzie osiągną do 70 km/h, natomiast w centrum oraz nad morzem do 55 km/h. W górach może spaść śnieg. Temperatura na zachodzie wyniesie 4 stopnie, a na wschodzie do 1 st. Celsjusza. W nocy na przeważającym obszarze kraju zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Na północnym wschodzie i południu okresami duże. Temperatura od -2 st. C na wschodzie i w centrum do 2 stopni nad morzem.

RadioZET.pl/IMGW/PAP/Dobrapogoda24.pl