Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał we wtorek wieczorem ostrzeżenie przed oblodzeniem dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz północnych powiatów województwa podlaskiego.

Według prognoz IMGW temperatura przy gruncie na Warmii i Mazurach oraz północy woj. podlaskiego zaczęła spadać poniżej 0 st. C i w ciągu najbliższych godzin spadnie do -3 st. Miejscami może to powodować oblodzenie mokrych nawierzchni dróg i chodników.

fot. IMGW

IMGW zaleca w związku z tym ostrożność i śledzenie komunikatów o rozwoju sytuacji pogodowej.

RadioZET.pl/PAP/IMGW