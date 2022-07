Silny wiatr i intensywne opady deszczu. W jednym z regionów wydano alert II stopnia

Ostrzeżenia pogodowe, które wydał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, dotyczą czterech regionów w kraju. Alertami IMGW objęto województwa:

podlaskie (cały obszar)

warmińsko-mazurskie

mazowieckie

lubelskie

W przypadku Podlasia mamy alert II stopnia przed intensywnymi opadami deszczu oraz I stopnia przed silnym wiatrem. Jeśli zaś chodzi o pozostałe województwa, to ostrzeżenia obejmują część powiatów i dotyczą przede wszystkim silnego wiatru (I stopnia - wszystkie trzy regiony).

Alerty odnoszące się do deszczu wydano natomiast w części powiatów woj. lubelskiego, warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego. Ostrzeżenie przed wiatrem obowiązują do nocy z wtorku na środę, a te dotyczące opadów deszczu aż do środowego popołudnia (godz 13-14).

Pogoda na wtorek. Synoptyk ostrzega przed intensywnym deszczem

Synoptyk IMGW Michał Ogrodnik w rozmowie z Polską Agencją Prasową przedstawił prognozę pogody na wtorek. - Od godzin południowych od północnego wschodu będzie wzrastać zachmurzenie. W tej części Polski należy się spodziewać intensywnych opadów deszczu, które wyniosą do 40 mm - powiedział.

Prognozowana temperatura maksymalna we wtorek od 15-18 stopni Celsjusza na północnym wschodzie do 24-25 stopni na południowym zachodzie. Nieco chłodniej nad morzem i w centrum kraju: 21-22 stopni. - Dość silny i porywisty wiatr nad morzem. Osiągać będzie do 45 km/h, a w porywach do 65 km/h - dodał.

