"Ugotujemy się! To będzie absolutny rekord". Fala upałów wróci do Polski ze zdwojoną siłą

Fala gorąca ponownie dotrze do Polski. Według modelu prognozowania pogody GFS temperatura może wkrótce sięgnąć nawet 41 stopni Celsjusza. Słynny prezenter pogody Jarosław Kret ostrzega i tłumaczy, skąd się biorą takie upały w naszej części Europy.

Fala upałów ma wkrótce ponownie dotrzeć do Polski. Już w czerwcu temperatury regularnie przekraczały 30 stopni Celsjusza, zbliżając się nawet do 40. Synoptycy twierdzą, że takie zjawiska powtórzą się w drugiej połowie lipca (po 17 lub po 20).

Czy w naszym kraju może paść rekord pomiarowy, a temperatura może przekroczyć granicę 40 stopni Celsjusza? Jarosław Kret twierdzi, że tak i podaje nawet konkretną datę i rejon, gdzie termometry mogą wskazać niewyobrażalne jeszcze przed kilkoma laty 41 stopni.

Oglądaj

Słynny prezenter pogody zamieścił w mediach społecznościowych budzącą grozę grafikę, na której obszar Polski jest w dużej części zaznaczony na czerwono i brązowo.

"SZOK!!! Zobaczcie, co pokazuje amerykański model pogodowy GFS! 19.07.2022 - jeżeli się sprawdzi, to będzie absolutny rekord: temperatura może w zachodniej Polsce sięgnąć 41 stopni!!!!!! Ugotujemy się! To o dziesięć stopni więcej, niż maximum z mojego dzieciństwa" - napisał na Instagramie [pisownia oryginalna - red.].

Kret wykorzystał w swoim poście model Global Forecast System (GFS), czyli globalny system prognozowania pogody krótko- i średnioterminowej, którego sprawdzalność mieści się w przedziale 84-87 proc.

Fala upałów nadciąga do Polski. Jarosław Kret tłumaczy, skąd się biorą

Przed kilkoma tygodniami w rozmowie z Wirtualną Polską Kret tłumaczył przyczynę takich upałów w naszym regionie. Jego zdaniem odpowiedzialne za to jest przede wszystkim powietrze z Półwyspu Arabskiego i innych krajów azjatyckich. Mówił, że masy powietrza "potrafią stanąć i utrzymywać się tygodniami nad naszą częścią Europy"

- W Iranie, Iraku, Pakistanie, Afganistanie ostatnio tygodniami utrzymywała się temperatura iście piekielna, było nawet ponad 50 stopni. Na pogodę nad Polską wpływa działający na dużej wysokości silny prąd powietrzny. Na skutek ocieplenia klimatu osłabł tak bardzo, że nie jest w stanie efektywnie przepychać mas powietrza - wyjaśniał.

RadioZET.pl/wp.pl/Instagram