Pogoda na ostatnią niedzielę października wywoła mieszane odczucia. Mieszkańcom wybrzeża i Polski północnej szykuje się wietrzny dzień, również z opadami deszczu.

Od Szczecina po Gdańsk temometry wskażą ok. 15 stopni Celsjusza w najcieplejszym momencie dnia. Popada w całym pasie wybrzeża, ale i od ziemi lubuskiej, przez Wielkopolskę, po Warmię i Mazury.

Im dalej do centrum tym mniej opadów, wyższa temperatura i ciepłe, suche powietrze. W Warszawie spodziewamy się dziś 19 stopni C., Wrocławiu 20 st. C., a na Podkarpaciu nawet 22 st. C.

Pomęczy dziś nas nieco silniejszy wiatr. Na północy w porywach może rozpędzać się do 60 km/godz.

