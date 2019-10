Wszystko wskazuje, że to ostatnie dni tak ciepłego października. Już w przyszłym tygodniu odczujemy mocne ochłodzenie. Z długoterminowych prognoz wynika, że termometry nie wskażą więcej niż 10 stopni Celsjusza. W górach i okolicach możemy spodziewać się opadów śniegu!

Pogoda rozpieszczała nas przez trzy tygodnie października. Synoptycy wieszczą, że to jednak koniec namiastki lata późną jesienią. Ostatnie dni października będą już wyraźniej chłodniejsze niż w trwającym wciąż tygodniu.

Na dobre żegnamy się z temperaturą rzędu 20-25 stopni Celsjusza. Pogoda zmieni się istotnie – już po weekendzie temperatura spadnie do ok. 10 stopni C. w ciągu dnia, a w nocy odczujemy przymrozki.

Z późnego lata w zimę? Spadnie pierwszy śnieg

W listopad wejdziemy z odczuwalnym ochłodzeniem. Wielce prawdopodobne, że Wszystkich Świętych będziemy obchodzić otuleni w ciepłe kurtki. Arkadiusz Wójtowicz z portalu fanipogody.pl nie wykluczył w rozmowie z Wp.pl, że sprawdzi się scenariusz z miejscowymi opadami śniegu na nizinach.

Dokładniejszej prognozy możemy spodziewać się do 4 dni przed początkiem listopada. Pewne jest natomiast, że śnieg poprószy w górach. W pozostałych częściach kraju śnieg – jeśli się pojawi – spadnie jednak epizodycznie i na chwilę. Biorąc jednak pod uwagę, że niedawno w słońcu było 25 stopni C., lepiej dobrze się przygotować...

RadioZET.pl/WP.pl/IMGW