Pogoda będzie dynamiczna. Ociepli się, ale w Polskę uderzy silna wichura

Długoterminowa prognoza pogody na najbliższy tydzień została opracowana przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Według synoptyków we wtorek na zachodzie kraju będzie pogodnie, w centrum i na wschodzie pojawi się nieco więcej chmur i przelotne opady śniegu. W centrum nad ranem lokalnie mogą utworzyć się mgły.

Na obszarach podgórskich i na Suwalszczyźnie w nocy temperatura może spaść nawet do minus 10 stopni Celsjusza. Z kolei we wtorek w ciągu dnia temperatura będzie zbliżona do tej poniedziałkowej, od minus 1 stopnia do 5 stopni Celsjusza.

"W środę na południowym zachodzie mogą pojawić się opady deszczu ze śniegiem, a w górach i na południowym wschodzie opady śniegu. Na termometrach od 0 stopni na wschodzie do 6 stopni Celsjusza na zachodzie. Wiatr będzie na ogół słaby, ale pod koniec dnia na zachodzie zacznie wzrastać do umiarkowanego" - wskazuje IMGW.

Pogoda długoterminowa na marzec. Od czwartku ocieplenie

W czwartek i piątek synoptycy spodziewają się zdecydowanej zmiany pogody w Polsce. "Dostaniemy się pod wpływ rozległego niżu znad Morza Norweskiego. System frontów atmosferycznych, który nasunie się z zachodu przyniesie dużo chmur i w całym kraju wystąpią opady deszczu (w górach oraz na północy także śniegu)" - czytamy w pogodowym komunikacie IMGW.

Na północy kraju możliwe opady deszczu do 15 mm. Duży gradient baryczny spowoduje, że przede wszystkim będzie bardzo wietrznie, a na Bałtyku wystąpi sztorm. Porywy wiatru mogą dochodzić do 70 km/h, a na wybrzeżu i obszarach podgórskich do 80 km/h, w piątek nawet do 90 km/h.

W sobotę i niedzielę wiatr już się nieco uspokoi, porywy wiatru nie powinny przekraczać 60 km/h, tylko na wybrzeżu będą dochodzić do 70 km/h. Niestety nadal miejscami będą występować opady deszczu. W niedzielę na północnym wschodzie mogą pojawić się opady deszczu ze śniegiem, a w górach śniegu. W sobotę temperatura będzie wynosić od 6 stopni do 12 stopni Celsjusza. W niedzielę będzie nieco chłodniej, od 5 do 9 stopni. Noce będą jeszcze stosunkowo ciepłe - w całym kraju utrzyma się dodatnia temperatura, tylko na obszarach podgórskich i na Suwalszczyźnie może spaść nieznacznie poniżej 0 stopni.

