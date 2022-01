Niebezpieczna pogoda w niemal całym kraju. IMGW wydał ostrzeżenia

Poniedziałek będzie wietrzny i deszczowy – ostrzegają synoptycy IMGW. Alert pierwszego stopnia przed silnym wiatrem obowiązuje w 13 województwach. Porywy wiatry mogą sięgać miejscami do 75 km/h.

Pogoda może być dziś niebezpieczna. Według prognozy pogody przygotowanej przez IMGW w poniedziałek 3 stycznia Polska będzie znajdowała się w zachodniej cyrkulacji powietrza, dzięki której przez kraj na wschód przesuwają się masy wilgotnego i ciepłego powietrza polarno-morskiego. Synoptycy prognozują wystąpienie silnego wiatru, który w porywach może osiągać prędkość 75 km/h.

Silny wiatr w Polsce. IMGW wydał ostrzeżenia dla 13 województw

Poniedziałkowy poranek będzie pochmurny i deszczowy. Najwięcej deszczu spadnie na południowym wschodzie kraju. W wysokich partiach Tatr może spaść do 10 cm śniegu. Temperatura maksymalna w ciągu dnia wyniesie od 4 stopni Celsjusza na północnym wschodzie do 10 stopni na południu kraju. – Wiatr będzie dość silny, w całym kraju porywisty, z kierunków zachodnich. Na Wybrzeżu, w Sudetach i rejonach podgórskich w porywach może osiągać prędkość do 75 km/h – powiedziała Grażyna Dąbrowska, synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Ostrzeżenia pierwszego stopnia obowiązują w województwach:

pomorskim

warmińsko-mazurskim,

podlaskim,

mazowieckim,

wielkopolskim,

lubuskim,

dolnośląskim,

opolskim,

łódzkim,

świętokrzyskim,

śląskim,

małopolskim,

podkarpackim.

Noc z poniedziałku na wtorek będzie pochmurna. Przejaśnienia możliwe są na zachodzie i południowym zachodzie kraju. Na pozostałym obszarze prognozowane są słabe opady deszczu, a w wysokich partiach Tatr słabe opady śniegu. Temperatura minimalna wyniesie od 3 stopni na północnym wschodzie i w rejonach podgórskich do 5-6 stopni na zachodzie i Wybrzeżu.

Według prognoz IMGW podobna pogoda utrzyma się do czwartku, jednak ochłodzenie prawdopodobnie będzie krótkotrwałe, a temperatury w ciągu dnia będą oscylowały w okolicach zera.

RadioZET.pl/IMGW/PAP