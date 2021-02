Pogoda będzie niebezpieczna. Wydano alert RCB dla niemal całej Polski

Pogoda w ciągu najbliższych godzin będzie dynamiczna i niebezpieczna. Wszystko za sprawą frontu atmosferycznego i aktywnego niżu, który przemieści się przez obszar kraju. Szczególną ostrożność powinni zachować piesi oraz kierowcy. Warunki na drogach i chodnikach w wielu regionach kraju będą bardzo złe. IMGW zaleca śledzenie komunikatów o pogodzie.

Alert RCB dla niemal całej Polski

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało w środę 3 lutego ostrzeżenia przed opadami śniegu, silnym wiatrem, opadami marznącymi i oblodzeniem. Wiatru dochodzącego w porywach do 70 km/h należy spodziewać się na południu kraju, natomiast śniegu - głównie na północy.

Alert IMGW pierwszego stopnia przed silnym wiatrem objął województwa: podkarpackie, małopolskie, świętokrzyskie, śląskie, łódzkie, opolskie, dolnośląskie, wielkopolskie oraz lubuskie. Część województwa wielkopolskiego i lubuskiego objęta jest dodatkowo ostrzeżeniami przed oblodzeniem. Śliskiej nawierzchni można też spodziewać się w województwie warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim, a także na Podlasiu i Mazowszu.

Dla czterech województw - Warmii i Mazur, Pomorza, Podlasia oraz Wielkopolski - IMGW wydało ostrzeżenie pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu, natomiast województwo zachodniopomorskie objęte jest ostrzeżeniem pierwszego stopnia przed opadami marznącymi.

Prognoza pogody na najbliższe godziny i dni

W nocy z 3 na 4 lutego pogoda w Polsce będzie bardzo zróżnicowana. W północnej części kraju mróz oraz opady śniegu, które miejscami mogą być intensywne. Spadnie do 10 cm śniegu, a lokalnie do 15 cm. Silny i porywisty wiatr będzie powodować zawieje i zamiecie śnieżne. Najzimniej na Suwalszczyźnie do minus 6 stopni, na pozostałym obszarze kraju od 0 do nawet 5 stopni Celsjusza.

W czwartek 4 lutego niż przemieści się za wschodnią granicę, a front atmosferyczny zacznie wędrować na południe, sprowadzając chłodniejsze powietrze na coraz większy obszar kraju. Na północy opady śniegu, w centrum początkowo także deszczu, a na południu opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Północ kraju mroźna, temperatura maksymalna od minus 5 stopni do 0 stopni Celsjusza, tylko nad morzem nieco cieplej. Nadal najcieplejsze będzie południe (nawet do 7 stopni), ale tam będzie utrzymywać się silny wiatr, w porywach sięgający 70 km/h.

W piątek na północy i wschodzie już zdecydowanie więcej słońca. Na południu i południowym zachodzie więcej chmur i tam słabe opady śniegu, deszczu ze śniegiem, lokalnie mżawki. Nadal będzie się utrzymywać podział kraju na mroźną północ i cieplejsze południe. Na północy temperatura w najcieplejszym momencie dnia miejscami nie przekroczy minus 5 i minus 4 stopni. Na południu termometry pokażą 2 stopnie Celsjusza.

Kolejne dni również z dynamiczną pogodę. Na przeważającym obszarze kraju będzie mroźno z opadami śniegu. Tylko na południu cieplej i tam opady śniegu, deszczu ze śniegiem, a w wielu miejsca również deszczu marznącego. Od niedzieli ponownie znacząco wzrośnie prędkość wiatru - porywy będą dochodzić do 70 km/h.

RadioZET.pl/PAP