Pogoda długoterminowa na sierpień 2022. Czeka nas prawdziwy rollercoaster

Pogoda długoterminowa na sierpień opracowana przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej obejmuje okres 1.08.2022 do 7.08.2022. Według prognoz synoptyków początek drugiego miesiąca wakacji będzie dość pogodny i ciepły.

Pogoda na sierpień 2022. Nadchodzi kolejna fala upałów

W poniedziałek, po deszczowym i burzowym weekendzie, pogoda uspokoiła się. Temperatura maksymalna wynosi od 20 stopni Celsjusza na północy kraju do 26 stopni na zachodzie. Wieczorem na wschodzie kraju już nie powinno padać, natomiast deszcz może spaść na południowym zachodzie.

Wtorek (2 sierpnia) będzie nadal pogodny. Tylko na wschodzie i południu Polski mogą wystąpić słabe i przelotne opady deszczu. Na południu również możliwe są burze z opadami do 15 l/m2. Termometry pokażą maksymalnie od 20 stopni nad morzem do 25 stopni w centrum i 27 stopni na zachodzie. Wiatr będzie na ogół słaby.

W środę do Polski powrócą upały. Temperatura wyniesie od 24-25 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, w dolinach Karpat i lokalnie nad morzem do 33 stopni na zachodzie kraju. Padać może tylko w Karpatach. Czwartek przyniesie więcej chmur ze słabym, przelotnym deszczem na północy kraju. Na pozostałym obszarze Polski będzie słonecznie i upalnie – od 26 stopni na północnym wschodzie do 31 stopni w centrum i 36 stopni na zachodzie.

Prognoza pogody na sierpień. Burze po fali upałów

W piątek (5 sierpnia) synoptycy IMGW prognozują zmianę pogody. Ochłodzenie najpierw odczują mieszkańcy zachodniej Polski. Prognozowane są przelotne opady deszczu i burze. Koniec tygodnia będzie spokojny, na ogół bez opadów. Termometry pokażą do 26-27 stopni Celsjusza na południu i zachodzie kraju.

