Upały powrócą z początkiem sierpnia. "Zostaną pobite maksymalne rekordy"

We wtorek wartości te będą wyższe o jeden stopień, ale już w środę i czwartek pojawią się trzydziestki. Początkowo, nieśmiało - 31-32 st. C, natomiast w czwartek zrobi się upalnie - 35-36 stopni. Z tą fala będziemy mieli do czynienia również w piątek. Wychodzi na to, że rozpoczniemy nowy miesiąc z przytupem