Prognoza na drugą połowę lipca zapowiada koniec upałów. Niestety jeszcze przez kilka najbliższych dni termometry wskazywać będą powyżej 30 st. Celsjusza. Portal FaniPogody.pl przewiduje jednak, że w końcu doczekamy się zamknięcia "autostrady", którą masy gorącego powietrza napływają do Polski z południa.

Pogoda długoterminowa na drugą połowę lipca przyniesie wytchnienie od upałów. Przez kilka najbliższych dni będzie jednak nadal bardzo gorąco. Do Polski napływa wciąż zwrotnikowe powietrze z południa. „Wszystko za sprawą wyżu ze wschodu Europy i niżu, który znajduje się na zachód od Polski. W związku z takim ułożeniem ośrodków barycznych, pomiędzy nimi utworzyła się prawdziwa “autostrada” dla gorących mas powietrza z południa” - czytamy w prognozie portalu FaniPogody.pl.

W czwartek - głównie na wschodzie - nadal będzie upalnie. Należy się spodziewać temperatur rzędu 32-33 stopni Celsjusza. Natomiast chłodniej zrobi się na zachodzie po przejściu frontu atmosferycznego. „Pamiętać należy, że przez Polskę przetaczają się silne burze . W przypadku najbardziej rozbudowanych układów burzowych mogą one mieć wpływ na temperaturę maksymalną w regionie” - zaznaczyli autorzy prognozy długoterminowej.

IMGW ostrzegło przed południem, że silniejsze burze mogą wystąpić głównie we wschodniej i centralnej części kraju i na Pomorzu. Natomiast rano synoptyk IMGW Jakub Gawron ostrzegał, że we wschodniej połowie kraju w czwartek mogą pojawić się trąby powietrzne. Miejscami porywy wiatru osiągać tam będą do 110 km/h. Spaść też może duży grad.

Pogoda długoterminowa. Kiedy koniec upałów? Zamknie się „autostrada” dla gorącego powietrza

Kiedy koniec upałów? Według portalu FaniPogody.pl już w piątek nie będzie aż tak gorąco jak w ostatnich dniach. „Największy upał wypchnięty zostanie poza nasze wschodnie granice. W Polsce oczywiście nadal będzie gorąco. W wielu regionach upał nie odpuści również w weekend. Ponad 30 stopni w sobotę i niedzielę wskazywały będą termometry na Podlasiu, Lubelszczyźnie, czy Podkarpaciu”.

Kiedy upały całkowicie wycofają się z Polski? Według autorów pogody długoterminowej już w poniedziałek temperatury spadną poniżej 30 stopni Celsjusza. „W końcu odetchniemy od upału. Nie będzie to ochłodzenie silne, gdyż w poniedziałek w wielu regionach Polski nadal będziemy mieć do czynienia z temperaturą na poziomie 26 stopni”.

Oglądaj

Kolejną dobrą wiadomością dla osób zmęczonych upałami jest to, że temperatura z każdym dniem będzie się obniżać. W środę termometry wskażą 22-23 stopnice Celsjusza. A w czwartek będzie niewiele powyżej 20 st. C.

Nie oznacza to, że upały po pewnym czasie nie wrócą. „Upalna masa powietrza wciąż będzie się znajdowała kilkaset kilometrów na wschód od Polski. To nie jest duża odległość. Jeśli położenie ośrodków barycznych zmieni się delikatnie, to może okazać się, że z ochłodzenie po weekendzie nic nie wyjdzie” - podsumowuje portal FaniPogody.pl.

RadioZET.pl/FaniPogody.pl/IMGW/oprac. AK