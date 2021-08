Pogoda w najbliższych dniach się zmieni. Po ochłodzeniu, które trwało niespełna dwa tygodnie, do Polski nadciągają afrykańskie upały. Z analiz synoptyków wynika, że już pod koniec tego tygodnia do Polski napłynie gorące powietrze, które utrzyma się nawet do drugiej połowy sierpnia.

Pogoda długoterminowa. Piekielne upały nad Polską. Jaka temperatura w sierpniu?

Jak podają meteorolodzy tvnmeteo.pl, upały wrócą do naszego kraju już w piątek, 13 sierpnia. Termometry pokażą od 23 st. Celsjusza na Suwalszczyźnie do 30 st. na Dolnym Śląsku. Również portal fanipogody.pl przewiduje, że w piątek aura gwałtownie się zmieni. Wszędzie ma być gorąco, a upały mają się pojawić na zachodzie Polski.

"Na zachodzie kraju słupki rtęci pokażą nawet do 33 stopni Celsjusza. Ponad 30 stopni wskażą termometry również na południu kraju. Niedziela to już prawdziwy żar na południu kraju. Termometry miałyby wskazywać nawet do 35 stopni Celsjusza. Na południe od Polski w niedzielę upał może sięgać 37-38 stopni Celsjusza" - czytamy.

Według prognoz synoptyków gorące powietrze utrzyma się w kolejnym tygodniu. "Najsilniejszy upał panował będzie w południowej części kraju. Jednak w centrum i na północy również czekają nas bardzo wysokie temperatury w okolicach 28-32 stopni Celsjusza. Przykładowo w czwartek prognozy znów widzą upał do 35 stopni na południu kraju i bardzo gorący dzień w pozostałych regionach" - informują Fani Pogody.

Synoptycy dodają, że upałowi w kolejnym tygodniu mają towarzyszyć coraz silniejsze burze. "Przy tak wysokich temperaturach nawałnice mogą być naprawdę groźne" - ostrzega portal.

