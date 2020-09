W Polsce spadł pierwszy w tym sezonie śnieg! Opady pojawiły się w Karkonoszach. Nagranie zostało opublikowane w mediach społecznościowych przez Karkonoski Park Narodowy.

Na łamach RadioZET.pl pisaliśmy, że pierwszy śnieg miał w Polsce spaść już wcześniej. Na początku prognozowano opady w Tatrach i w Zakopanem w najbliższy weekend.

Dotychczas pierwszy śnieg padał już nawet na początku września. Wyjątkiem była jesień 2011, kiedy na Kasprowym Wierchu opady pojawiły się dopiero 8 października.

Prognoza pogody na wtorek

We wtorek w kraju zachmurzenie duże i całkowite, jedynie na północy większe przejaśnienia. Okresami wystąpią opady deszczu, na południu miejscami o natężeniu umiarkowanym. Wysoko w Tatrach deszcz ze śniegiem i śnieg. Prognozowana suma opadów do 15 mm na południu. Bez opadów jedynie na krańcach północnych kraju. Temperatura maksymalna od 13 st., 14 st. na południu i miejscami w centrum do 18 st., 19 st. na północy i północnym wschodzie; na obszarach górskich chłodniej od 10 st. do 12 st. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków północnych.

W nocy zachmurzenie duże i całkowite, na północy większe przejaśnienia i rozpogodzenia. Okresami, z wyjątkiem północnej części kraju, wystąpią opady deszczu, na południowym wschodzie przejściowo o natężeniu umiarkowanym. Wysoko w Tatrach deszcz ze śniegiem i śnieg. Prognozowana suma opadów do 15 mm na południowym wschodzie. Miejscami, głównie na północy i zachodzie kraju, mgły ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura minimalna od 10 st. do 13 st., chłodniej miejscami na północy i w rejonach podgórskich od 6 st. do 9 st. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków północnych.

