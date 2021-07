Przed nami "mordercze upały" i nawałnice. Mogą tworzyć się trąby powietrzne

Upalne dni i gwałtowne burze nie odpuszczą w ciągu najbliższych dni. W środę i czwartek lokalnie sumy opadów mogą sięgać 60 litrów na 1 mkw., a porywy wiatru do 100 km/h. Dodatkowo będzie upalnie, w środę na wschodzie nawet do 35 st. C. - poinformowało IMGW w przekazanym PAP komunikacie. Przedstawiamy prognozę długoterminową.

Pogoda długoterminowa. Jak przekazał Instytut, w środę zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Miejscami wystąpią burze, a lokalnie grad. Na zachodzie burze mogą przybierać postać nawałnic, i tam możliwe są opady do 50 l/mkw., punktowo do 60 l/mkw. Temperatura maksymalna od 29 st. C na zachodzie do 35 st. C na wschodzie. W trakcie burz porywy wiatru do 100 km/h oraz grad. W godzinach późno popołudniowych jest niewielkie prawdopodobieństwo na utworzenie się trąb powietrznych. Jak podaje portal Fanipogody.pl, w środę "słupki rtęci wskazywać mogą nawet do 36-37 stopni Celsjusza. Z nieba lał będzie się prawdziwy żar. Modele widzą silny upał nad Polską praktycznie do końca lipca."

W czwartek wystąpią przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 30 l/mkw., a punktowo do 50 l/mkw. Temperatura maksymalna od 24-27 st. C na zachodzie do 30-33 st. C na wschodzie. W czasie burz porywy wiatru do 90 km/h.

Pogoda długoterminowa. Upały i gwałtowne burze. Nawet 35 stopni Celsjusza

Podobna pogoda będzie w piątek. Nadal możliwe burze z ulewami i porywistym wiatrem do 80 km/h. Upalnie na wschodzie do 32-33 st. C, nieco chłodniej od Zachodniego Pomorza po Dolny Śląsk, do 27 st. C. Sobota i niedziela będzie z przelotnymi opadami deszczu i burzami. Temperatura maksymalna do 31 st. C na wschodzie, na Dolnym Śląsku 24-25 st. C.

Przed nami też wyjątkowo ciepłe noce, z temperaturą od 17 do 21 st. C, które mogą źle wpływać na nasze samopoczucie.

"Niebezpiecznie będzie również na rzekach. Kumulacje opadu burzowego mogą prowadzić do gwałtownych wzrostów stanu wody i przekroczenia stanów ostrzegawczych, a także powodować lokalne podtopienia" - ostrzega IMGW.

Oglądaj

We wtorek wzrostów stanów można spodziewać się na mniejszych ciekach w Polsce północno-wschodniej. W środę możliwe gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia w pasie od Wielkopolski przez Ziemię Łódzką i Świętokrzyską po Małopolskę.

Na obszarach miejskich i bezodpływowych intensywne burze z ulewnymi opadami deszczu mogą powodować zalania i podtopienia. W czwartek strefa burz przesunie się na wschód kraju i tam lokalnie spodziewamy się groźnych zjawisk hydrologicznych.

RadioZET.pl/ IMGW/ PAP