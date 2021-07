10 st. na termometrach i burze superkomórkowe. Pogoda oszalała

Pogoda we wtorek przyniesie groźne burze, które mogą wystąpić w formie burz superkomórkowych. Jest to kolejny dzień ekstremalnych zjawisk pogodowych. W poniedziałek nad Polską również przeszły burze. Na niebie gromadziły się groźnie wyglądające, ciemne chmury, którym mieszkańcy robili zdjęcia i publikowali je w mediach społecznościowych.

W ciągu doby zarejestrowano też duże wahania temperatury. W nocy najniższą temperaturę zanotowano na stacji synoptycznej w Jeleniej Górze, tylko 10,6 st. C - poinformował we wtorek Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. "W Terespolu natomiast była ona prawie dwa razy wyższa i wyniosła 19,7 st. C" - podano na oficjalnym koncie na Twitterze IMGW.

Gdzie jest burza? „Szczególnie groźne zjawiska burzowe są prognozowane na Podlasiu, Suwalszczyźnie i Warmii oraz Mazurach. Konwekcja na tym obszarze będzie lepiej zorganizowana. Może przybierać postać superkomórek burzowych” - ostrzega portal FaniPogody.pl. Burze superkomórkowe przyniosą opady gradu od 3 do 6 cm. Powieje też silny wiatr, który w porywach osiągnie prędkość do 90-100 km/h.

fot. IMGW

Według prognozy burze prawdopodobnie przejdą we wschodniej i północno-wschodniej części kraju. Możliwe są też ulewne deszcze, lokalnie spadnie nawet 60 mm wody. Wieczorem bądź w nocy burze mogą pojawić się na zachodnich krańcach Polski.

Prognoza IMGW przewiduje, że we wtorek będzie upalnie – od 29 st. C do 32 st. C. Tylko nad morzem i w górach termometry wskażą około 26 stopni.

RadioZET.pl/FaniPogody.pl/IMGW/oprac. AK