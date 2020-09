Prognoza pogody na najbliższe dni nie jest optmymistyczna. W czwartek czeka nas zmiana pogody. Przez Polskę z północnego zachodu na południowy wschód przemieści się chłodny front atmosferyczny. Synoptycy nie wykluczają pojawienia się pierwszych przymrozków. Temperatura w nocy może spaść poniżej 3 stopni Celsjusza.

Pogoda długoterminowa. Koniec upałów. Nadciąga duże ochłodzenie

W czwartek 17 września pochmurno z przelotnymi opadami deszczu. Gdzieniegdzie pojawią się burze z porywami wiatru do 65 km/h. Za frontem napłynie znacznie chłodniejsze powietrze. Temperatura maksymalna w dzień wyniesie od zaledwie 14-16 stopni na północy do 24 stopni Celsjusza na południowym wschodzie. Wiatr będzie umiarkowany, na wybrzeżu także dość silny, w porywach do 65 km/h, północny i północno-zachodni. Noc z czwartku na piątek będzie bardzo zimna. We wschodniej części Polski temperatura spadnie do 4 stopni.

Lokalnie już w piątkowy poranek temperatury przy gruncie spaść mogą poniżej zera fanipogody.pl

W piątek nastąpi niewielka poprawa pogody. Od zachodu nasunie się klin wyżowy. Tylko na północnym wschodzie więcej chmur i tam możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna w dzień od 13 stopni na północnym wschodzie do 18 stopni Celsjusza na południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, na północnym wschodzie w porywach do 60 km/h, północny i północno-zachodni, na zachodzie skręcający na wschodni.

Weekend będzie słoneczny, ale niestety nadal chłodny. Temperatura minimalna od 3 do 8 stopni, a maksymalna od 15 do 20 stopni Celsjusza. Wiatr przeważnie słaby, na wschodzie zmienny, na pozostałym obszarze kraju z kierunków wschodnich.

RadioZET.pl/IMGW/Fani pogody