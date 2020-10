Chmury z deszczem wciąż nad Polską. Pogoda na 1 października

Chmury z deszczem w południowej i wschodniej Polsce, a w pozostałej części kraju większa liczba przejaśnień – takiej aury możemy spodziewać się w pierwszy dzień października. Termometry pokażą od 14 stopni w Małopolsce do 19 st. C. na Zachodnim Pomorzu.

Pogoda na czwartek, 1 października, będzie kontynuacją warunków z poprzednich dni. Jak informuje IMGW, nasz rejon znajduje się pod wpływem niżu znad Węgier - w polarnej, morskiej masie powietrza.

Oznacza to, że będzie dziś chłodno i wilgotno. W czwartek możemy spodziewać się dużego zachmurzenia, a do tego opadów deszczu. Popada na południowy wschód od Mazowsza, łódzkiego i Dolnego Śląska.

Deszcz i zachmurzenie w południowo-wschodniej Polsce. Na zachodzie więcej słońca

Na Podkarpaciu i w Małopolsce już o poranku opady będą nieco silniejsze – do 20 milimetrów na metr kwadratowy. Z uwagi na wiatr będzie w tym rejonie chłodniej – w Krakowie termometry pokażą w najcielplejszym momencie dnia 14 st. C., w będzie to ok. 11 st. C.

Pogodna aura wystąpi z kolei na zachodzie i północy kraju. Najcieplejszym rejonem będzie Zachodnie Pomorze, gdzie termometry pokażą do 19 st. C. Na Kujawach, Warmii i ziemi Lubuskiej będzie to 18 st. C., a w pasie Polski centralnej 15-16 st. C.

Ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 992 hPa i będzie spadać.

RadioZET.pl/PAP/TVN Meteo