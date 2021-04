IMGW ostrzega przed burzami i silnym wiatrem. Alerty dla 10 województw

Pogoda w czwartek będzie kształtowana przez przechodzący przez Polskę zimny front atmosferyczny. Spodziewamy się przelotnych opadów deszczu, a na Podkarpaciu będą występować burze - poinformowała Polską Agencję Prasową synoptyk IMGW-PIB Anna Woźniak. W czwartek będzie zimno. Chłodniejsza aura ma się utrzymywać kilka kolejnych dni - donosi portal fanipogody.pl.

Pogoda na czwartek. Wichury i burze. IMGW wydaje ostrzeżenia

Temperatura maksymalna, jakiej można się w spodziewać w czwartek, to zaledwie od 5-6 st. C. na północy kraju do 12 st. C. na południowym wschodzie. W północnej i środkowej części Polski, zgodnie z prognozami synoptyków IMGW, w wielu regionach będzie wiał silny wiatr, który w porywach może osiągnąć maksymalną prędkość sięgającą nawet 75-80 kilometrów na godzinę.

Jak wylicza TVN Meteo, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed wichurami dotyczące województw:

zachodniopomorskiego (dla powiatów: Świnoujście, polickiego, goleniowskiego, kamieńskiego, gryfickiego, kołobrzeskiego, białogardzkiego, koszalińskiego, Koszalin i sławieńskiego);

pomorskiego (dla powiatów: słupskiego, Słupsk, bytowskiego, kościerskiego, kartuskiego, lęborskiego, wejherowskiego, puckiego, Gdynia, Sopot, Gdańsk, gdańskiego i nowodworskiego);

warmińsko-mazurskiego;

podlaskiego (powiaty: suwalski, Suwałki, sejneński, augustowski, grajewski, moniecki, kolneński, łomżyński, Łomża);

mazowieckiego (powiaty północne);

kujawsko-pomorskiego;

wielkopolskiego (z wyłączeniem powiatów na krańcach południowych);

lubuskiego (w powiecie strzelecko-drezdeneckim);

łódzkiego (w powiatach na północy regionu).

Alerty IMGW wydał również przed burzami w województwie podkarpackim. Ostrzeżenia obowiązują w powiatach: leżajskim, przeworskim, lubaczowskim, jarosławskim, łańcuckim, rzeszowskim, Rzeszów, przemyskim, Przemyśl, brzozowskim, strzyżowskim, jasielskim, krośnieńskim, Krosno, sanockim, leskim i bieszczadzkim.

Tam burze spodziewane są od południa, ale także w godzinach popołudniowych. - Mogą one dawać nawet intensywne opady deszczu do 20 mm - powiedziała synoptyk Anna Woźniak w rozmowie z PAP.

Na pozostałym obszarze kraju będą występować przelotne opady deszczu na północy przechodzące w deszcz ze śniegiem. - Po południu w górach, w Karpatach, zacznie padać śnieg. Nie będą to duże wartości. Wysoko w Tatrach może spaść do 5 cm śniegu. Stopniowo te opady będą przechodzić w śnieg w tym rejonie - tłumaczyła ekspertka.

RadioZET.pl/PAP/TVN Meteo/IMGW/fanipogody.pl/Twitter