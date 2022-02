Pogoda na dziś - 21 lutego. Niż Antonina przynosi kolejne wichury. Nowe alerty IMGW

Pogoda w poniedziałek 21 lutego będzie kontynuacją wietrznej aury z końcówki ubiegłego tygodnia, kiedy nad Polską przechodził ośrodek niżowy Eunice. Teraz jego miejsce zajmuje kolejny niż, nazwany już przez synoptyków Antonina lub Franklin - w zależności od ośrodka meteorologicznego.

Kolejne wichury w Polsce. Niż Antonina zdominuje pogodę

W poniedziałek synoptycy IMGW prognozują duże zachmurzenie z opadami deszczu, deszczu ze śniegiem, a w górach śniegu. W Tatrach może spaść do 5-10 cm białego puchu. Temperatura maksymalna w ciągu dnia wyniesie od 5 do 9 stopni Celsjusza. Na terenach podgórskich będzie nieco chłodniej - od 2 do 5 stopni.

Wiatr będzie osiągał w porywach do 75 km/h. Na południu, zachodzie i w centrum Polski siła wiatru może dochodzić do 90 km/h, a nad morzem nawet do 100 km/h. W wysokich partiach Karpat porywy wiatru mogą dochodzić do 110 km/h, a w Sudetach do 130 km/h. Możliwe są zawieje i zamiecie śnieżne. Nie są wykluczone lokalne burze.

Gdzie będzie wiało? Nowe ostrzeżenia IMGW

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed silnym wiatrem w całej Polsce. Alerty pierwszego i drugiego stopnia obowiązują od wczesnych godzin porannych w poniedziałek do wtorku do godziny 16:00.

Pomarańczowy alert dotyczy Wybrzeża w pasie od Świnoujścia po Elbląg. Wydano go dla powiatów: Świnoujście, kamieński, gryficki, kołobrzeski, koszaliński, sławieński, słupski, lęborski, wejherowski, pucki, Gdynia, Gdański, nowodworski. IMGW prognozuje tam wiatr o średniej prędkości 70-90 km/h, w porywach do 90-115 km/h.

W pozostałej części kraju obowiązuje żółte alerty. Oznacza to wiatr wiejący ze średnią prędkością 55-70 km/h, którego porywy mogą sięgnąć 70-90 km/h. Ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia jest wydawane, gdy przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne i zagrożenie dla zdrowia oraz życia.

Pogoda - kiedy przestanie wiać?

Według przywidywań synoptyków silniejsze wiatry i opady będą nam towarzyszyły do środy. Od czwartku jest szansa na poprawę pogody, która powinna utrzymać się do końca tygodnia. Jeżeli prognozy IMGW się sprawdzą, to od czwartku powinno być pogodnie, z temperaturami w dzień na poziomie plus 5-8 stopni Celsjusza. Nocami może pojawić się niewielki mróz.

RadioZET.pl/IMGW/PAP