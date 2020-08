Pogoda: To nie koniec ulew i burz. Czeka nas ochłodzenie

Pogoda w Polsce jest kształtowana przez niż, którego ośrodek znad Mazur stopniowo odsunie się nad Litwę i Estonię. Od południowego zachodu powoli rozbuduje się klin wysokiego ciśnienia. Nad Polskę z północnego zachodu będzie napływało chłodniejsze powietrze polarne morskie. Jedynie początkowo na krańcach wschodnich kraju jeszcze będzie zalegała gorąca, zwrotnikowa masa powietrza. Ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 999 hPa i będzie rosło.

Pogoda na dziś - poniedziałek 31 sierpnia

W poniedziałek w kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Rano na północnym wschodzie, a po południu na północy i zachodzie przelotne opady deszczu i lokalnie burze.

Temperatura maksymalna od 16 stopni na północnym wschodzie, około 20 stopni na zachodzie i w centrum do 27 stopni Celsjusza na południowym wschodzie. Wiatr umiarkowany, nad morzem dość silny, okresami porywisty, zachodni, nad morzem północno-zachodni. Porywy wiatru na ogół do 60 km/h, w burzach i w rejonach podgórskich do 65 km/h, wysoko w Tatrach do 110 km/h.

Pogoda na dziś - Warszawa

W poniedziałek w Warszawie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Temperatura maksymalna 20 stopni. Wiatr początkowo umiarkowany i dość silny oraz porywisty, w ciągu dnia słabnący, zachodni.

RadioZET.pl/IMGW/PAP