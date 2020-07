Gwałtowne zjawiska nad Polską. Synoptycy wydają ostrzeżenia

Sobota w znacznej części kraju upłynie pod znakiem burz. Wyładowaniom będą towarzyszyć opady deszczu (do 40 litrów na metr kwadratowy) i porywisty wiatr (może rozpędzać się do 90 kilometrów na godzinę). Lokalnie może pojawić się też grad o średnicy do 2 centymetrów.

Gdzie jest burza?

Dziś burze najliczniej będą się rozwijać się będą w godzinach popołudniowych na południu kraju. Tam zjawiska będą mieć największą intensywność. Spokojnie powinno być natomiast w sobotę na północnym wschodzie Polski.

W związku z zagrożeniem Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym deszczem z burzami dla kilku województw na południowym wschodzie kraju. Alert obowiązuje w sześciu województwach: śląskim, małopolskim, podkarpackim, świętokrzyskim, lubelskim, a także w południowych powiatach woj. mazowieckiego.

fot. IMGW

Temperatura w sobotę wyniesie od 23 stopni Celsjusza na Pomorzu do 27 stopni w centrum, na Mazurach, Suwalszczyźnie, Podlasiu czy w Wielkopolsce.

RadioZET.pl/IMGW