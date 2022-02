Kolejny wietrzny i deszczowy dzień. Taki będzie początek weekendu

W czwartek nad Polską przeszły potężne wichury. W Krakowie wiatr przewrócił żurawia, wskutek czego śmierć poniosło dwóch pracowników budowy. Również w stolicy Małopolski doszło do zerwania dachu jednego ze sklepów sieci Biedronka.

Z kolei w wielkopolskich miejscowościach Dobrzyca i Sośnica w nocy ze środy na czwartek silny wiatr również pozrywał dachy, a lokalne władze poinformowały, że zostało uszkodzonych co najmniej 50 domów.

Pogoda 18 lutego. Wietrznie i deszczowo

Pogoda na piątek 18 lutego również zapowiada się wietrznie i deszczowo, choć nie powinna prowadzić do tak dramatycznych wydarzeń, jak dzień wcześniej. Jak podaje TVN Meteo, będę pochmurnie, na Wschodzie Polski spadnie przelotny deszcz (1-2 l/mkw), za to na Zachodzie padać będzie cały czas i to intensywniej (5 l/mkw).

Jeśli zaś chodzi o temperaturę, to wahać się ona będzie od 4 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 7 stopni w centralnych rejonach kraju do maksymalnie do 10 stopni na Ziemi Lubuskiej. "Zachodni i południowo zachodni wiatr powieje umiarkowanie i okresami dość silnie - w porywach do 50-70 kilometrów na godzinę" - czytamy na portalu.

IMGW ostrzega przed sztormem na Bałtyku

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał z kolei ostrzeżenia o sztormie, silnym wietrze w pasie nadmorskim i przekroczeniu stanów ostrzegawczych wód Bałtyku.

fot. IMGW

"W związku z wysokim napełnieniem Bałtyku oraz prognozowanym silnym wiatrem z sektora zachodniego na Wybrzeżu Wschodnim przewiduje się wahania i wzrosty poziomów wody powyżej stanów ostrzegawczych, lokalnie z możliwością osiągnięcia stanów alarmowych" - alarmuje IMGW.

Ostrzeżenie hydrologiczne drugiego stopnia obwiązuje na wybrzeżu wschodnim i morskich wodach wewnętrznych. Obowiązuje od środy od godz. 18 do piątku do godz. 12.

RadioZET.pl/TVN Meteo/PAP/IMGW