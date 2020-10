Opady deszczu w niemal całym kraju oraz temperatura, dochodząca maksymalnie do 20 stopni Celsjusza - tak prezentuje się prognoza pogody na pierwszy piątek października.

Jak podaje portal TVN Meteo, piątek będzie w większości kraju pochmurny, ale gdzieniegdzie pojawią się przejaśnienia. Jedynym regionem wolnym od deszczu będzie południe Polski, natomiast mieszkańcy pozostałych muszą spodziewać się opadów na poziomie 10-20 litrów wody na metr kwadratowy.

Jeśli chodzi o temperaturę, to wahać się ona będzie od 16 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 20 stopni w woj. dolnośląskim. "Wschodni wiatr będzie umiarkowany i w porywach osiągnie do 45 kilometrów na godzinę" - czytamy w artykule. Poniżej prognoza dla największych polskich ośrodków miejskich.

Warszawa - deszcz i 17 stopni Celsjusza, Poznań - deszcz i 18 stopni, Gdańsk - deszcz i 17 stopni, Kraków - pogodnie i 19 stopni, Wrocław - pogodnie i 20 stopni Celsjusza.

RadioZET.pl/TVN Meteo