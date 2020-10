Pogoda długoterminowa. IMGW: Lato wraca wraz z początkiem października

Pogoda długoterminowa na pierwsze dni października wygląda wyjątkowo obiecująco. IMGW zapowiada powrót lata do Polski. W weekend miejscami temperatura powietrza wzrośnie do około 25 stopni Celsjusza.

Prognoza pogody na pierwszy weekend października 2020 zapowiada powrót wysokich temperatur w Polsce. Jak podaje IMGW, przed nami kilka dni bez większych zmian w pogodzie. Na północy i zachodzie będzie na ogół sucho z rozpogodzeniami. Na południu i wschodzie dominować będzie pochmurne niebo z opadami deszczu.

Wysoko w Tatrach może spaść deszcz ze śniegiem i śnieg. W regionach z opadami będzie najchłodniej – temperatura powietrza wzrośnie do 10-15 stopni. W obszarach z rozpogodzeniami nawet do 20 stopni Celsjusza. Taka pogoda utrzyma się właściwie do piątku.

Pogoda na październik. Prognoza na weekend zapowiada powrót lata

W pierwszy weekend października czeka nas ocieplenie. Za sprawą głębokiego niżu znad zachodniej Europy nad Polskę zacznie napływać powietrze zwrotnikowe.

Miejscami temperatura powietrza wzrośnie do około 25 stopni Celsjusza – w sobotę na południu kraju, a w niedzielę również w środkowej i wschodniej Polsce. W górach i na przedgórzu prognozujemy silniejszy wiatr fenowy, który przyczyni się do wzrostu temperatury.

