Pogoda na piątek: pochmurno, burze i opady deszczu

W piątek od północnego zachodu nad Polską przemieszczać się będą burze z porywami wiatru do ok. 70 km/h, a nad morzem nawet 80 km/h. Padać będzie przelotny deszcz - prognozuje dyżurny synoptyk Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Krzysztof Salanyk. Jeśli chodzi o temperaturę, to nie przekroczy ona 20-21 stopni Celsjusza.