Pogoda na poniedziałek, 22 lutego. Przynajmniej na jakiś czas zapominamy o mocnych mrozach. Dziś jedynie na północnym wschodzie będzie zachmurzenie duże, ale za to z przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Poza tym w większości Polski słonecznie.

O poranku mogą utrzymywać się lokalne mgły, ograniczające widzialność nawet do 100 metrów. Temperatura maksymalna wyniesie od 4 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, przez około 9 st. C. w centrum, do aż 12 st. C. na południowym zachodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, z kierunków południowych.

Pogoda w poniedziałek. "Na zachodzie wiosna termiczna"

O poranku wciąż obowiązuję wydane w niedzielę alerty IMGW przed roztopami w siedmiu powiatach na południu Polski. Chodzi o powiaty "górskie" - pięć w Małopolsce, oraz dwa na Śląsku. Ostrzeżenia mają obowiązywać do wtorkowego wieczoru.

RadioZET.pl/PAP/IMGW