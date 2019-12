Będzie wietrznie. Uwaga na zamiecie śnieżne w górach

Polska jest obecnie w zasięgu niżu znad Skandynawii, a z północnego zachodu na południowy wschód kraju przemieszcza się chłodny front atmosferyczny. Z zachodu napływa powietrze polarne morskie: przed frontem ciepłe, za frontem chłodniejsze. Co to oznacza dla nas w poniedziałek?

Chmury i deszcz, ale tylko na Pomorzu Zachodnim, w górach – deszcz ze śniegiem. W pozostałych regionach będzie pogodnie.

fot. IMGW

Temperatura maksymalna w poniedziałek to od 7 do 9 stopni Celsjusza w znacznej części kraju. Chłodniej będzie w obszarach podgórskich – około 5 kresek. Temperaturę odczuwalną może jednak obniżać silny wiatr. Na wybrzeżu może rozpędzać się do 60 km/h, w Karpatach do 65 km/h. Wysoko w górach wiatr w porywach będzie osiągał do 120 km/h, powodując zamiecie śnieżne.

RadioZET.pl/IMGW