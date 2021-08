Pogoda długoterminowa na pierwszy tydzień sierpnia została opracowana przez synoptyków IMGW. W pierwszej połowie tygodnia chłodniejsza polarna morska masa powietrza "da nam wytchnienie od upałów, będzie też nieco więcej chmur i przelotnego deszczu". Druga połowa tygodnia to natomiast powrót gorącego, zwrotnikowego powietrza, zwłaszcza na południu kraju. Lokalnie wystąpią silniejsze burze.

Pogoda. Ochłodzenie w Polsce nie potrwa długo

Po upalnym i burzowym weekendzie do Polski dotarło ochłodzenie. W poniedziałek temperatura wzrośnie maksymalnie do 23 stopni Celsjusza. Wtorek na południu, południowym wschodzie i w centrum kraju zapowiada się pogodnie i bez opadów. Temperatura w dzień wyniesie od 20 stopni na północy kraju i w rejonach podgórskich, do 24 stopni Celsjusza na Lubelszczyźnie.

Na środę i czwartek zapowiadany jest podobny typ pogody - na ogół pochmurno, choć mają też pojawić się dłuższe przebłyski słońca. Miejscami wystąpią opady deszczu i burze - na południowym wschodzie i południu kraju mogą być gwałtowne, z intensywnym deszczem, silnymi porywami wiatru i opadami gradu. Będzie nieco cieplej.

W piątek prognozowane są chmury na przemian ze słońcem, gdzieniegdzie przelotny deszcz, a nad morzem lokalne burze. W całym kraju dość wyrównana temperatura - od 22 do 25 stopni Celsjusza. Wiatr będzie słaby, jedynie w rejonie burz porywisty.

Upały wrócą w weekend. Temperatura wzrośnie do 30 stopni

Sobota na południu i w centrum kraju będzie słoneczna i gorąca, z temperaturą od 27 do 30 stopni Celsjusza. Na północy natomiast ma być już nieco chłodniej, choć nadal ciepło - od 22 do 26 stopni. Na północy miejscami pojawią się też przelotne opady deszczu i burze. Wiatr będzie na ogół słaby i umiarkowany, nad morzem oraz w czasie burz porywisty.

Na niedzielę synoptycy IMGW ponownie zapowiadają słońce na przemian z chmurami, lokalnymi opadami deszczu i burzami. Nadal ma być bardzo ciepło, temperatura ma wynieść od 24 do 28 stopni Celsjusza. Jedynie w miejscowościach podgórskich będzie nieco chłodniej - około 23 stopnie. W czasie burz prognozowany jest intensywny deszcz i porywisty wiatr.

Fala upałów i rekordy temperatury. Blisko 50 stopni Celsjusza

Jak podaje portal fanipogody.pl, przez południe Europy przechodzi kolejna fala upałów. Temperatura podczas minionego weekendu we Włoszech sięgała 44-45 stopni Celsjusza. Żar leje się z nieba na zachodzie Turcji oraz w Grecji, gdzie we wtorek termometry mają pokazywać aż 46 stopni Celsjusza. ''Coraz głośniej mówi się o tym, że w najbliższych dniach upał w regionie doprowadzi do pobicia rekordu temperatury dla naszego kontynentu'' - czytamy.

Tegoroczna fala upałów, podczas której temperatura jest o ponad 10 stopni wyższa od średniej, spowodowała bardzo szybkie topnienie pokrywy lodowej na Grenlandii. Od środy topnieje około 8 mld ton lodu dziennie, dwa razy więcej niż normalnie w okresie letnim.

RadioZET.pl/IMGW/fanipogody.pl