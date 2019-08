Ochłodzenie będzie drastyczne. Temperatura pójdzie mocno w dół

Ostatni weekend sierpnia zapowiada się upalnie, ale to ostatnie tak gorące dni. Potem czeka nas wręcz drastyczne ochłodzenie, bo temperatura spadnie nawet o kilkanaście stopni. O upałach możemy już zapomnieć.

W pogodzie szykują się spore zmiany. Po upalnym lecie do Polski wkroczy jesień. We wrześniu będzie o wiele chłodniej, a do tego mokro. Zmianę aury odczują najpierw mieszkańcy północnej części kraju. W poniedziałek nad morzem temperatura spadnie o około 10 stopni i nie przekroczy już 20 kresek. Dodatkowo silniej powieje, a miejscami możliwe będą opady gradu.

fot. IMGW

W kolejnych dniach chłodniej zrobi się już w całym kraju. We wtorek gdzieniegdzie temperatura spadnie poniżej 20 kresek. W Katowicach czy w Krakowie termometry wskażą 16 stopni (przy 31 stopniach w niedzielę), a zaledwie 13 w Zakopanem. Synoptycy zapowiadają, że w tym dniu niebo w południowo-wschodniej części Polski przykryją gęste chmury – a z nich spadnie deszcz.

fot. IMGW

Podobnie będzie w kolejnych dniach, a chmur i burz będzie przybywać już w całym kraju. Nie oznacza to jednak, że zmarzniemy, choć spadek temperatury będzie wyraźny. Termometry w przyszłym tygodniu wskażą maksymalnie 23-25 kresek.

Zanim to jednak nastąpi Polacy będą musieli zmierzyć się z ostatnimi dniami prawdziwego upału. Ten miejscami może być niebezpieczny, a w związku z zagrożeniem Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty drugiego stopnia dla kilkunastu województw.

RadioZET.pl/IMGW