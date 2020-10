Pogoda na wtorek, 6 października. Jak podaje IMGW, Europa Zachodnia i Centralna pozostają w zasięgu niżów z układami frontów atmosferycznych. Polska będzie na skraju głębokiego i rozległego niżu z ośrodkiem głównym nad Morzem Północnym. Z zachodu na wschód kraju przemieszczać się będzie strefa pofalowanego frontu atmosferycznego.

Zachmurzenie będzie dziś umiarkowane, jedynie okresami wzrastające do dużego. Na zachodzie mogą wystąpić niewielkie opady deszczu.

Pogoda na wtorek. Po burzach dziś będzie spokojniej

Temperatura maksymalna wyniesie dziś od 16 st. C w pasie zachodnim (od Pomorza po woj. dolnośląskie) do 20 st. C w Bieszczadach oraz w Beskidzie Śląskim i Żywieckim. Silniej powieje na wybrzeżu, ale też w górach - w Tatrach do 80 km/godz., a w Sudetach do 90 km/godz.

Burze nad Polską wieczorem w poniedziałek. Blisko 800 interwencji strażaków

Nad Polską w poniedziałek wieczorem przeszły silne ulewy. Tylko na Mazowszu bez prądu pozostawało blisko 36 tys. odbiorców. Strażacy interweniowali w nocy blisko 800 razy, najwięcej (ok. 300) w woj. mazowieckim. Zgłoszenia dotyczyły najczęściej usuwania drzew czy odpompowywania wody. W niektórych miejscach spadło aż 20 mm wody na metr kwadratowy.

