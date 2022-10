Pogoda szaleje. "Bomba ciepła" wybuchła nad Polską. Teraz idą wielkie zmiany

W poniedziałek do wyrównania rekordowej temperatury w październiku zabrakło 3,7 stopni Celsjusza. Najcieplej było w Jeleniej Górze, gdzie termometry pokazały 25,2 stopni. We wtorek nad Polską pojawią się lokalne opady deszczu i słabe burze. Od środy prognozowane jest pogorszenie pogody i ochłodzenie.

Prognoza pogody sprawdziła się – zapowiadana przez IMGW "bomba ciepła" wybuchła nad Polską. Zgodnie z przewidywaniami synoptyków najcieplejszy był poniedziałek. Najwyższą temperaturę zanotowano w Jeleniej Górze – 25,2 stopni Celsjusza.

Pogoda. Do rekordu ciepła zabrakło niewiele

Polski rekord maksymalnej temperatury w październiku wynosi 28,9 stopni. Padł on 4 października 1966 roku w Trzebiechowie w województwie lubuskim. Oznacza to, że do wyrównania rekordu zabrakło 3,7 stopni Celsjusza – podał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

W poniedziałek najchłodniej było nad morzem. Na Helu termometry pokazały – w najcieplejszym momencie dnia – 16,4 stopni Celsjusza. To i tak lepiej niż przed rokiem, kiedy w najcieplejszych miejscach było zaledwie 12 stopni.

Nadciąga ochłodzenie

We wtorek od rana tylko na południu i południowym wschodzie utrzyma się słoneczna pogoda. W pozostałej części kraju będzie pochmurno. – Od północnego zachodu w głąb kraju będą postępowały opady deszczu, a zachmurzenie wraz z upływem dnia zacznie wzrastać od umiarkowanego do dużego – wyjaśnił synoptyk IMGW Michał Folwarski.

Lokalnie na północy kraju możliwe są słabe burze. Temperatura maksymalna wyniesie od 15 stopni Celsjusza na północy i nad morzem, 18 stopni w centrum kraju do 22 stopni na południowym wschodzie.

Od środy prognozowane jest pogorszenie pogody i ochłodzenie. W drugiej połowie tygodnia ma być pochmurno, z temperaturami maksymalnymi od 11 do 13 stopni. – Na ten moment z temperaturą powyżej 20 stopni Celsjusza musimy się pożegnać. [...] Jeżeli się utrzyma trend w prognozach, to być może przyszła niedziela będzie takim pogodnym dniem z temperaturą w okolicach 19 stopni Celsjusza – podsumował Folwarski.

