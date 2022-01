"Dalsze pogorszenie pogody". IMGW wydaje alerty dla połowy Polski

Pogoda w czwartek nie rozpieszcza. W całym kraju jest pochmurno. Zapowiadane są opady marznącego deszczu i deszczu ze śniegiem. - Będzie też wietrznie, nawet do 95 km/h - powiedziała Polskiej Agencji Prasowej Grażyna Dąbrowska. Według najnowszej prognozy synoptyk IMGW w dzień wzrośnie temperatura i w całym kraju nastąpi dalsze pogorszenie pogody.

IMGW wydaje ostrzeżenia. Będzie mokro i wietrznie

IMGW wydał ostrzeżenia przed marznącym deszczem dla połowy Polski. Alerty można śledzić na stronie Instytutu, a obecnie (godz. 10) dotyczą one województw: podlaskiego, mazowieckiego, łódzkiego, lubelskiego, opolskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego. Z kolei na Pomorzu wydano alerty przed silnym wiatrem.

Pochmurna i wietrzna pogoda będzie niekorzystnie oddziaływać na organizm człowieka. "Przed wyjściem z domu należy zaopatrzyć się w odzież o zwiększonej termoizolacyjności i wiatroszczelności" - apeluje IMGW.

Rano najtrudniejsza sytuacja w kraju będzie miała miejsce w regionach położonych po przekątnej - od Suwałk po Wrocław. Tam spodziewane są marznące opady i gołoledź. W czwartek w ciągu dnia utrzyma się pochmurna pogoda. Na obszarze od Terespola do Katowic będzie padał marznący deszcz. W rejonach podgórskich opady śniegu będą przechodziły w deszcz ze śniegiem i opady marznące. Na pozostałym obszarze deszcz. Na zachodzie będą to opady stopniowo zanikające.

Temperatura w całym kraju będzie dodatnia, od 1 stopnia w Karpatach do 7 stopni na zachodzie kraju. Prędkość wiatru będzie rosła. W całym kraju będzie porywisty - do 50 km/h, ale w strefie nadmorskiej porywy wzrosną do 80 km/h, a w czwartek wieczorem na Wybrzeżu osiągną nawet 95 km/h.

RadioZET.pl/PAP - Jacek Buraczewski