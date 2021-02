Pogoda w czwartek przywita nas nie tylko prawdziwie wiosenną aurą, ale również rekordowym ciepłem o tej porze roku! Czwartek to kolejny dzień rekordowej temperatury dla lutego. W niektórych miejscach na termometrze zobaczymy bowiem aż 20 stopni Celsjusza. Według serwisu TwojaPogoda.pl, w przeważającej części kraju będzie całkowicie bezchmurnie. Lekkie zachmurzenie przewidywane jest na Podlasiu, nie należy spodziewać się jednak deszczu.

Temperatura wyniesie od 8 st. C. w cieniu na Suwalszczyźnie do 20 st. C. na terenie Dolnego Śląska. Rekordowe temperatury dla lutego odnotujemy na zachodzie, południu i w centrum kraju. Na początku ciśnienie będzie wysokie, ale wraz z upływem dnia będzie się ono obniżać. Warunki meteorologiczne będą korzystnie wpływać na nasze samopoczucie.

Wciąż jednak obowiązują ostrzeżenia przed gwałtowną odwilżą – w niektórych miejscach intensywne roztopy mogą doprowadzić do powodzi i lokalnych podtopień. Zagrożone są wschodnie i północne części kraju, a także tereny górzyste. Należy spodziewać się również dalszego wzbierania poziomu wód w rzekach, które miejscami będą przekraczać stany ostrzegawcze i alarmowe. Dotyczy to przede wszystkim północno-wschodniej części Polski.

Pogoda w czwartek. Padną historyczne rekordy temperatury

IMGW również podaje prognozę na dziś. - W czwartek w całym kraju będzie dużo słońca - poinformował Polską Agencję synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Kamil Walczak. Temperatura w niektórych miejscach może wynieść nawet do 20 stopni Celsjusza. Synoptyk IMGW przekazał, że w czwartek w całym kraju będzie dużo słońca. - Jedynie na północnym wschodzie nieco więcej chmur. Tam przez dużą część dnia może się utrzymywać zachmurzenie duże - powiedział Kamil Walczak. Wskazał, że w czwartek rano w dolinach rzecznych tj. wzdłuż doliny Wisły oraz na północy kraju mogą utrzymywać się mgły ograniczające widzialność do 100-200 metrów. - W ciągu dnia te mgły będą zanikać i również w tych rejonach będzie później pogodnie - tłumaczył.

Temperatura maksymalna będzie wysoka. Od 9 do 10 stopni na północnym wchodzie do nawet 19-20 stopni Celsjusza na krańcach południowo-zachodnich - wyjawił. - Nieco chłodniej może być w rejonie Zatoki Gdańskiej. Tam około 8 stopni Celsjusza - podał. Dodał, że wiatr będzie na ogół słaby, południowy i południowo-zachodni.

