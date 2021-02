Prognoza pogody na najbliższe dni przewiduje dalsze ocieplenie. W środę 24 lutego w kraju bezchmurnie lub zachmurzenie małe, tylko na północnym wschodzie i wschodzie zachmurzenie duże z rozpogodzeniami. Na Podlasiu możliwy słaby deszcz lub mżawka. Rano w wielu miejscach mgły ograniczające widzialność do 200 metrów, a na północnym wschodzie do 50 m. Lokalnie mgły utrzymają się do godzin południowych. Temperatura maksymalna od 7 st. C, 8 st. C na wschodzie do 13 st. C w centrum i 17 st. C na zachodzie. Wiatr słaby, na wybrzeżu umiarkowany, południowo-zachodni i zachodni.

W czwartek 25 lutego bezchmurnie lub zachmurzenie małe, tylko na północnym wschodzie duże z rozpogodzeniami. Rano miejscami mgły ograniczające widzialność do 200 metrów, a na północnym wschodzie do 50 m. Lokalnie mgły utrzymają się do godzin południowych. Temperatura maksymalna od 9 st. C na północnym wschodzie do 14 st. C w centrum i 17 st. C na Śląsku. Wiatr słaby, na wybrzeżu i południu także umiarkowany, na Podkarpaciu porywisty, a w rejonach podgórskich Karpat w porywach do 55 km/h, południowo-zachodni. W Karpatach porywy wiatru do 70 km/h.

"Bomba ciepła" w Polsce. Prognoza pogody długoterminowa. Na termometrach prawie 20 stopni na plusie

Anna Woźniak z IMGW-PIB wyjaśniła, że w tej chwili Polska znajduje się pod wpływem wyżu, który zostanie u nas do czwartku. "To głównie on będzie nam kształtował pogodę na najbliższe dni" – zaznaczyła. "Ten wyż spowoduje znaczny wzrost temperatury, ale ze względu na towarzyszące mu mgły, pogoda będzie jednak bardziej jesienna, niż wiosenna" – oceniła.

"Do czwartku spodziewamy się stopniowego ocieplenia, w środę na Dolnym Śląsku temperatury odnotują nawet 16 st. C, a w czwartek będzie tam prawdopodobnie jeszcze cieplej, może nawet do 18 st. C" – poinformowała.

Dopytywana, czy ciepła pogoda utrzyma się na dłużej, synoptyk IMGW-PIB wskazała, że już w nocy z czwartku na piątek nad Polską przejdzie pofalowany front atmosferyczny, który przyniesie nieco ochłodzenia oraz trochę opadów deszczu. "W weekend nieco się ochłodzi, ale nawet mimo iż w górach spadnie śnieg, to ten front nie przyniesie do nas typowej zimowej aury" – powiedziała. Zaznaczyła, że poza pasmami górskimi, w weekend na pozostałym obszarze kraju temperatura w ciągu dnia będzie dodatnia.

Ocieplenie od poniedziałku 1 marca. "Mrozy? Nie widać ich na horyzoncie"

"Od poniedziałku znów nastąpi ocieplenie, a co będzie dalej – to zobaczymy" – przyznała. "Na razie widać huśtawkę pogodową, teraz mamy ciepło, na weekend ochłodzenie, następnie od początku przyszłego tygodnia znów ocieplenie na około trzy dni. I tak na zmianę" – dodała.

Zapytana, co z prognozowaną na początku miesiąca drugą falą mrozów, która miała nastąpić pod koniec lutego, synoptyk IMGW-PIB odparła: "Mrozy na koniec lutego? Powiem szczerze, nie widać ich na horyzoncie".

RadioZET.pl/ IMGW-PIB/ PAP