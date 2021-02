Jeszcze jedna fala siarczystych mrozów przed nami? Synoptyk komentuje

Pogoda długoterminowa wskazywała początkowo, że w ostatnich dniach lutego możliwy jest kolejny napływ arktycznego powietrza do Polski. Anna Woźniak, synoptyk IMGW-PIB, prognozuje jednak, że srogich mrozów już w lutym nie będzie. - Powiem szczerze, nie widać ich na horyzoncie - mówi w rozmowie z PAP.

Jak mówi, w tej chwili Polska znajduje się pod wpływem wyżu, który zostanie u nas do czwartku. - To głównie on będzie nam kształtował pogodę na najbliższe dni – zaznacza. - Ten wyż spowoduje znaczny wzrost temperatury, ale ze względu na towarzyszące mu mgły, pogoda będzie jednak bardziej jesienna, niż wiosenna – ocenia. - Do czwartku spodziewamy się stopniowego ocieplenia, w środę na Dolnym Śląsku temperatury odnotują nawet 16 st. C, a w czwartek będzie tam prawdopodobnie jeszcze cieplej, może nawet do 18 st. C – mówi.

Pogodowa huśtawka

Dopytywana, czy ciepła pogoda utrzyma się na dłużej, synoptyk IMGW-PIB wskazuje, że już w nocy z czwartku na piątek nad Polską przejdzie pofalowany front atmosferyczny, który przyniesie nieco ochłodzenia oraz trochę opadów deszczu. - W weekend nieco się ochłodzi, ale nawet mimo iż w górach spadnie śnieg, to ten front nie przyniesie do nas typowej zimowej aury – mówi. Poza pasmami górskimi, w weekend na pozostałym obszarze kraju temperatura w ciągu dnia będzie dodatnia.

- Od poniedziałku znów nastąpi ocieplenie, a co będzie dalej – to zobaczymy – przyznaje. - Na razie widać huśtawkę pogodową, teraz mamy ciepło, na weekend ochłodzenie, następnie od początku przyszłego tygodnia znów ocieplenie na około trzy dni. I tak na zmianę – dodała.

RadioZET.pl/PAP