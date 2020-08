Pogoda w sobotę 8.08.2020 r. Początek weekendu i upał do 33 st. C. – to prognoza na dziś. W niektórych miejscach termometry pokażą właśnie taką temperaturą. W całym kraju będzie raczej upalnie i słonecznie, regionalnie jednak wystąpią burze.

Burze z porywami wiatru do 60-80 km/m i opadami deszczu do 10-20 litrów wody na metr kwadratowy możliwe są w Małopolsce, Podkarpaciu, częściowo na Śląsku i w Wielkopolsce, Suwalszczyźnie i Ziemi Łódzkiej. Maksymalna temperatura w sobotę wyniesie od 27 st. C. na Suwalszczyźnie do 33 st. C. na Nizinie Szczecińskiej.

Uwaga: IMGW wystosował ostrzeżenia, dotyczące ostrych upałów w całej Polsce.

Prognoza IMGW

Jak informuje IMGW nad północno-wschodnią, wschodnią, centralną i południową Europą pogodę kształtuje wyż z centrami nad Zatoką Ryską, Austrią i Morzem Śródziemnym. Na zachodzie i północnym zachodzie kontynentu dominują niże z frontami atmosferycznymi. Polska znajduje się w zasięgu wyżu, w gorącym powietrzu napływającym ze wschodu i południowego wschodu. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1009 hPa i powoli będzie spadać.

W sobotę w kraju zachmurzenie umiarkowane, okresami przelotne opady deszczu, a na Pomorzu i w obszarze od Mazowsza po Karpaty burze, lokalnie z gradem. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 15 mm. Temperatura maksymalna od 27 st. do 32 st.; na Helu i w rejonach podgórskich Karpat od 24 st. do 26 st. Wiatr słaby i umiarkowany, wschodni i południowo-wschodni. W czasie burz wiatr w porywach do 70 km/h.

Pogoda w nocy

W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami słabe opady deszczu i lokalnie możliwe burze. Temperatura minimalna od 17 st. do 22 st.; chłodniej na krańcach północno-wschodnich i w rejonach podgórskich od 14 st. do 16 st. Wiatr słaby, z kierunków wschodnich. W czasie burz wiatr w porywach do 60 km/h.

Pogoda w stolicy

W sobotę w Warszawie zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura od 21 st. rano do 29 st. w południe. Wiatr słaby, wschodni.

W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura minimalna 19 st. Wiatr słaby, wschodni.

IMGW ostrzega: ostre upały w całym kraju!

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w piątek ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałami dla całego kraju z wyjątkiem województw: podlaskiego, warmińsko-mazurskiego i północnej części województwa mazowieckiego. Temperatura maksymalna w sobotę może wynieść 32 st. C.

Synoptycy przewidują, że w czasie upałów termometry w dzień mogą wskazać od 27 do nawet 32 st. C, a w nocy - miejscami nawet 20 st. C. Najwyższa temperatura spodziewana jest na zachodzie kraju.

Alert drugiego stopnia oznacza, że należy spodziewać się groźnych zjawisk meteorologicznych powodujących bardzo duże szkody lub szkody o rozmiarach katastrof oraz zagrożenie życia.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa zaleca, aby w czasie upałów pić dużo niegazowanej wody, nosić nakrycie głowy, lekką i przewiewną odzież, ograniczyć przebywanie w pełnym słońcu i stosować kremy z filtrem UV. Sugeruje, aby nie wychodzić z domu bez potrzeby, a w ciągu dnia zamknąć i zasłonić okna.

RCB podkreśla, że przy wysokich temperaturach nie powinno się pić alkoholu, który odwadnia organizm. Nie wolno ponadto pozostawiać dzieci i zwierząt w samochodach. Zalecane jest także unikanie wysiłku fizycznego.

