Załamanie pogody. Przez Polskę będą dziś sunąć wyładowania

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali prognozę zagrożeń, z której wynika, że w środę w połowie kraju mogą pojawić się gwałtowne burze, którym lokalnie będą towarzyszyć opady gradu.

Pogoda: Burze, deszcz i grad w środę

Alarmy pierwszego stopnia mogą obowiązywać w województwach opolskim i dolnośląskim, ale grzmieć będzie też w innych częściach Polski. Wyładowania mogą towarzyszyć w środę mieszkańcom województw: mazowieckiego, lubelskiego, łódzkiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego, małopolskiego i śląskiego.

Jak wynika z prognoz, podczas burz wiatr będzie rozpędzał się do 75 kilometrów na godzinę, spadnie do 20 litrów wody na metr kwadratowy, a lokalnie do około 25 litrów.

Na termometrach w środę od 9 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie i na Pomorzu, przez 20 stopni w centrum, do nawet 24 stopni w Małopolsce i na Podkarpaciu.

RadioZET.pl/IMGW