Pogoda. Antycyklon Oliver nadciąga do Polski. IMGW wydało ostrzeżenie

Pogoda w kolejnych dniach będzie kształtowana przez antycyklon Oliver. Polska od niemal 3 tygodni znajduje się pod wpływem wysokiego ciśnienia atmosferycznego. Jak podają synoptycy IMGW, największe międzydobowe zmiany wartości ciśnienia – nawet 13 hPa – wystąpią ze środy na czwartek w centralnej i wschodniej Polsce.

Pogoda. Antycyklon Oliver dociera nad Polskę

W kolejnych dniach obserwować będziemy dalszy, ale już mniej wyraźny i wolniejszy, wzrost ciśnienia atmosferycznego, według modeli nawet do 1050 hPa w sobotę rano w północnej części Polski.

"Są to wielkości odniesione do poziomu morza, co oznacza, że np. mieszkańcy Krakowa zobaczą na swoich barometrach maksymalnie około 1014 hPa" – przekazał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Najwyższe wartości ciśnienia atmosferycznego będą utrzymywać się w północnej części kraju – szczególnie nad północno-wschodnią Polską i na wschodnich krańcach Podlasia. Tam w piątkowy poranek IMGW prognozuje około 1044 hPa. W ciągu dnia centrum antycyklonu przemieści się w okolice Danii, a później południowej Szwecji, przez co najwyższe wartości ciśnienia w Polsce notowane będą w tym czasie na północnym zachodzie.

Z kolei w weekend wysokie ciśnienie wystąpi na północy (1048-1050 hPa) i północnym wschodzie. W przyszłym tygodniu Oliver nieco osłabnie. Najwyższe ciśnienie utrzyma się na północnym wschodzie Polski (ok. 1038 hPa).

Antycyklon to rodzaj cyrkulacji atmosferycznej typowej dla wyżów barycznych. Zmiana warunków biometeorologicznych źle wpłynie na samopoczucie meteopatów, u których występować mogą zaburzenia koncentracji uwagi, czasu reakcji, drażliwość oraz dolegliwości bólowe o podłożu neurologicznym.

RadioZET.pl/IMGW