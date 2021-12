IMGW wydał ostrzeżenia dla 14 województw. Będzie mokro i ślisko

Pogoda pod koniec roku będzie nieprzyjemna. Ostrzeżenia IMGW przed marznącymi opadami dotyczą czternastu województw.

Na horyzoncie widać ocieplenie, ale - jak prognozuje IMGW - w najbliższych godzinach należy się spodziewać opadów deszczu, mgły i dokuczliwego wiatru. Na drogach i chodnikach będzie ślisko. Sylwester i Nowy Rok zapowiada się ciepły, ale także wietrzny i deszczowy.

Pogoda będzie nieprzyjemna. IMGW wydaje alerty przed marznącym deszczem

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał we wtorek ostrzeżenia pierwszego stopnia przed marznącymi opadami. We wszystkich województwach z wyjątkiem lubelskiego, podlaskiego oraz wschodnich krańców województw mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego Instytut prognozuje wystąpienie słabych opadów marznącego deszczu lub mżawki powodujących gołoledź.

W przeważającej części kraju alerty będą obowiązywały do środy do godzin popołudniowych lub wieczornych. W województwie warmińsko-mazurskim potrwają do północy w czwartek.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne i zagrożenie dla zdrowia oraz życia.

RadioZET.pl/PAP/IMGW