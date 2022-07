Cała Polska na czerwono i pomarańczowo. "Apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności"

Piątek to kolejny dzień upałów. Przez cały dzień będzie pogodnie i gorąco z lokalnymi burzami - informuje dyżurny synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Michał Folwarski. Na zachodzie kraju i Pomorzu możliwe są trąby powietrzne.

Pogoda w piątek będzie upalna. To kolejny dzień, kiedy termometry pokażą ponad 35 st. Celsjusza. W ciągu dnia zachmurzenie będzie słabe i umiarkowane. Najchłodniej będzie na Wybrzeżu - do 25 st., a na południowym wschodzie do 37 st.

- Przez cały dzień będzie pogodnie, jedynie na wschodzie kraju lokalnie będzie deszczowo – przekazał synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Michał Folwarski i dodał, że nadal w ciągu dnia prognozowane są gwałtowne burze.

Czerwone i pomarańczowe alerty IMGW. Możliwe trąby powietrzne

IMGW wydał ostrzeżenia przed upałami dla prawie całej Polski. Najwyższe, czerwone alerty, przed upałami obowiązują w województwach:

podkarpackim;

małopolskim;

lubelskim;

mazowieckim;

świętokrzyskim.

Alerty II stopnia dotyczą mieszkańców w województwach:

warmińsko-mazurskim;

kujawsko-pomorskim;

pomorskim;

podlaskim;

mazowieckim;

łódzkim;

świętokrzyskim;

opolskim;

wielkopolskim;

śląskim;

małopolskim;

dolnośląskim.

W całym kraju spodziewane są burze. Ostrzeżenia IMGW trzeciego stopnia wydano w następujących województwach:

pomorskim;

kujawsko-pomorskim;

zachodniopomorskim;

wielkopolskim;

łódzkim.

Pomarańczowe (II stopnia) alerty przed burzami obowiązują z kolei w województwach:

zachodniopomorskim;

pomorskim;

kujawsko-pomorskim;

lubuskim;

łódzkim;

mazowieckim;

wielkopolskim;

dolnośląskim;

opolskim;

śląskim;

świętokrzyskim;

lubelskim;

warmińsko-mazurskim;

małopolskim;

podkarpackim.

- Na zachodzie kraju oraz w rejonie Pomorza i Kujaw niewykluczone są trąby powietrzne, dlatego apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności – podkreślił. W ciągu dnia wiatr będzie słaby i umiarkowany, w trakcie burz porywisty do 90 km/h, lokalnie do 130 km/h.

W nocy z piątku na sobotę strefa burz przesunie się nad wschodnią część kraju, a od zachodu będzie napływać chłodniejsze powietrze polarne morskie.

- Weekend będzie nieco chłodniejszy, ale już od poniedziałku prawdopodobnie czeka nas powrót upałów i burze - podsumował Folwarski.

RadioZET.pl/PAP/IMGW