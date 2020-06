Pogoda w Polsce jest kształowana przez niż z ośrodkiem w rejonie Morza Czarnego. Od zachodu stopniowo dostajemy się pod wpływ wyżu znad Francji. Z zachodu ku centrum przemieszcza się strefa pofalowanego frontu atmosferycznego. Pozostajemy w polarnej morskiej masie powietrza, cieplejszej na wschodzie, nieco chłodniejszej na zachodzie. Ciśnienie nieznacznie wzrośnie.

Gdzie jest burza 22 czerwca? Ostrzeżenia IMGW przed burzami i deszczem

W poniedziałek 22 czerwca zachmurzenie na ogół umiarkowane lub duże. Przelotne opady deszczu, a we wschodniej i centralnej Polsce również burze. W czasie burz opady gradu oraz intensywne opady deszczu. Prognozowana suma opadów do 50 mm na północnym wschodzie oraz północy i wschodzie Mazowsza, do 40 mm na Lubelszczyźnie, Ziemi Świętokrzyskiej, Podkarpaciu i w Małopolsce, od 15 mm do 25 mm na pozostałym obszarze.

Temperatura maksymalna od 19-20 stopni na południu i 21-22 stopni na Pojezierzu Pomorskim do 25-27 stopni Celsjusza miejscami na wschodzie kraju. Chłodniej tylko nad morzem i w kotlinach górskich, od 16 do 18 stopni. Wiatr umiarkowany, nad morzem okresami dość silny i porywisty, północno-zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 80 km/h. Wysoko w Sudetach porywy wiatru do 80 km/h.

W poniedziałek o poranku Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie I stopnia dotyczące silnego deszczu z burzami. Jest ważne do godziny 8 w poniedziałek i obejmuje powiaty: jędrzejowski, kazimierski, Kielce, kielecki, konecki, ostrowiecki, pińczowski, skarżyski, starachowicki i włoszczowski.

Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym okresami silnym. Prognozowana wysokość opadów za okres ważności Ostrzeżenia - miejscami od 20 mm do 40 mm. W trakcie opadów deszczu miejscami będą występować burze z porywami wiatru do 70 km/h

- czytamy w komunikacie IMGW.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zaleca dużą ostrożność i śledzenie komunikatów o pogodzie. Ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia oznacza, że należy spodziewać się warunków sprzyjających wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

RadioZET.pl/PAP