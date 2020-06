Gdzie jest burza? Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w niedzielę ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami z gradem dla województw: mazowieckiego, lubelskiego, podkarpackiego, małopolskiego, świętokrzyskiego, śląskiego i dolnośląskiego.

W tych regionach prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 20 mm do 30 mm, którym towarzyszyć będzie wiatr w porywach sięgający do 90 km/h. Miejscami może także spaść grad. Ostrzeżenia obowiązują od około godziny 12.00 i obowiązują do późnego wieczora.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że należy spodziewać się warunków sprzyjających wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. IMGW zaleca przestrzeganie wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Radzi też, aby dostosować swoje plany do warunków pogodowych.

Pogoda na dziś - niedziela 28 czerwca

Pogoda w Polsce jest kształtowana przez niż z rejonu Szkocji. Z zachodu do centrum kraju wędruje chłodny front atmosferyczny. Napłynie za nim chłodniejsze powietrze polarne morskie, a przed nim nadal zalega ciepła i wilgotna masa powietrza.

W niedzielę 28 czerwca temperatura maksymalna od 25 stopni na Suwalszczyźnie do 30 stopni na Dolnym Śląsku, nad morzem i w rejonach podgórskich Karpat od 21 do 25 stopni Celsjusza.

