Burze z gradem mogą wystąpić w połowie kraju. IMGW wydało alerty

Burze z gradem mogą wystąpić we wtorek w połowie kraju. IMGW wydało alerty pierwszego stopnia dla dziewięciu województw. Wiatr w porywach może osiągnąć 85 km/h, miejscami spadnie 30 mm deszczu.

Gdzie jest burza we wtorek? IMGW wydało alerty pierwszego stopnia dla województw: łódzkiego, kujawsko-pomorskiego, opolskiego, podlaskiego, pomorskiego, mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego, zachodniopomorskiego, a także wschodniej i północnej części województwa wielkopolskiego. Na tym obszarze należy spodziewać się burz z gradem.

Pogoda. Gdzie jest burza? Alerty IMGW dla połowy kraju

Z komunikatu IMGW wynika, że od godz. 13 na Pomorzu mogą wystąpić burze, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu do około 25 mm oraz porywy wiatru wiejącego z prędkością do 75 km/h. Miejscami może pojawić się grad.

Ostrzeżenie dotyczy wszystkich powiatów w regionie. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawisk synoptycy oszacowali na 75 proc. Według prognoz, burze powinny ustąpić do godz. 23.

Na terenie całego województwa opolskiego we wtorek spodziewane są burze, którym towarzyszyć będzie silny wiatr - poinformowało Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Opolu.

Jak poinformowało WCZK w Opolu, ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami, którym towarzyszyć mogą opady deszczu dochodzące do 25 mm oraz silny wiatr, obowiązuje od godziny 13 do godziny 22.

Według obliczeń specjalistów Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych - Wydział we Wrocławiu, w porywach wiatr może osiągać prędkość 85 km/h. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska określono na 75 procent.

W większości pozostałych województw należy spodziewać opadów do 25-30 mm. Będzie im towarzyszył grad i porywy wiatru do 75-80 km/h.

Alert pierwszego stopnia oznacza, że należy spodziewać się warunków sprzyjających wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Synoptycy zalecają ostrożność i zachęcają do śledzenia komunikatów dotyczących rozwoju sytuacji pogodowej.

RadioZET.pl/PAP - Anna Wydorska, Marek Szczepanik/oprac. AK