Dwustopniowe temperatury w najbliższych dniach. "Nadciąga kolosalne ocieplenie"

Prognoza pogody na niedzielę. W całym kraju jest ciepło jak na luty. Termometry pokazują wartości na plusie, na południowym zachodzie i zachodzie jest nawet +13 st. C. Jeszcze wyższych liczb na termometrach należy się spodziewać w kolejnych dniach. Wzrastające temperatury sprawiają za to zagrożenia hydrologiczne. Dla Śląska, Mazowsza i województwa łódzkiego IMGW wydał alerty drugiego stopnia przed roztopami i mgłą.

Pogoda w Polsce z każdym dniem robi się coraz cieplejsza. Po intensywnych opadach śniegu i ujemnych temperaturach od kilku dni w Polsce trwa odwilż. W najbliższych dniach prognozowane są wysokie, nawet dwustopniowe temperatury.

Na zachodzie i południu kraju jest ładniej i cieplej niż w pozostałej części Polski. - Niedziela będzie zróżnicowana. Najcieplej i najładniej będzie w południowej i południowo-zachodniej Polsce - powiedział PAP synoptyk IMGW Marek Kurowski. - Im dalej na północ, na północny wschód, tym będzie chłodniej. Tam będzie także więcej chmur i będzie gorzej jeśli chodzi o widzialność - dodał.

Jak informuje portal twojapogoda.pl, w najbliższych dniach czeka nas radykalna zmiana w pogodzie. "Oblewający Polskę kolor niebieski wskazujący na falę arktycznych mrozów, zostanie zastąpiony przez kolor czerwony, który oznacza, że nadciąga kolosalne ocieplenie. [...] Na termometrach zamiast minus 20 stopni, powinniśmy się spodziewać nawet 20 stopni na plusie" - czytamy.

W niedzielę temperatura maksymalna waha się od 1-2 st. C na północnym wschodzie i w rejonach dłużej utrzymującej się mgły, około 5-7 st. C w centrum, do 11-13 st. C na południowym zachodzie i zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, w rejonach podgórskich okresami porywisty, południowy i południowo-wschodni.

Prognoza pogody na niedzielę. Coraz cieplej. Ostrzeżenia przed roztopami

Gwałtowne ocieplenie w lutym sprawiło, że IMGW od kilku dni wydaje alerty hydrologiczne. Dla Śląska, Mazowsza i województwa łódzkiego IMGW wydał w niedzielę ostrzeżenia drugiego stopnia. Poziom wody może przekroczyć stany ostrzegawcze.

Ostrzeżenia IMGW dla województwa śląskiego dotyczą m.in. zlewni Soły, Małej Wisły i Przemszy. W województwie łódzkim chodzi o zlewnie Bzury i Pilicy. "Na Pilicy w Sulejowie poziom wody będzie wzrastał powyżej stanu ostrzegawczego w wyniku spływu wód roztopowych i utrzymującego się piętrzenia lodowego" - podano.

Alertem objęta jest też większość Mazowsza, w tym Warszawa. "W zlewniach dopływów środkowej Wisły przewiduje się wzrosty poziomu wody związane z topnieniem śniegu, lokalnie z możliwością przekroczenia stanów ostrzegawczych. Na Pilicy w Białobrzegach poziom wody będzie utrzymywał się powyżej stanu ostrzegawczego w wyniku spływu wód roztopowych i utrzymującego się piętrzenia lodowego" - napisał Instytut.

IMGW wydał też ostrzeżenie pierwszego stopnia dla południowych części województw małopolskiego i śląskiego przez roztopami. Ostrzeżenie obowiązuje od godz. 15 w niedzielę do godz. 18 we wtorek.

Alerty przed gęstą mgłą. Wysoki stan Odry

Wieczorem i w nocy z niedzieli na poniedziałek na terenie województwa warmińsko-mazurskiego oraz w północnej części województwa podlaskiego będzie utrzymywać się gęsta mgła - ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W tym pierwszym regionie mgły mają utrzymywać się od godz. 18 w niedzielę do godziny 10 w poniedziałek, a na Podlasiu - od godz. 19 w niedzielę do godz. 10 w poniedziałek. Ostrzeżenie pierwszego stopnia przed gęstymi mgłami oznacza, że będą się one utrzymywać przed ponad 8 godzin i ograniczać widzialności poniżej 200 metrów.

Z kolei woda w Odrze przekroczyła stan alarmowy w Widuchowej - poinformował w niedzielę IMGW. Na odcinku w rejonach Gryfina, Bielinka i Gozdowic występują wysokie stany wód. Na godz. 11 stan wody wyniósł tam 680 cm, przekraczając o 30 cm stan alarmowy. Jak podano, trend jest malejący.

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

RadioZET.pl/PAP/IMGW/twojapogoda.pl