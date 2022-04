Ostrzeżenia dla ośmiu województw. Temperatura mocno spadnie

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej informuje, że ostrzeżenie przed przymrozkami obowiązuje od godz. 22 w sobotę do godz. 7 w niedzielę. Wydano je dla województw:

podlaskiego

wielkopolskiego

mazowieckiego

łódzkiego

warmińsko-mazurskiego

zachodniej części woj. lubelskiego

południowego obszaru woj. małopolskiego

południowego rejonu woj. podkarpackiego

Prawdopodobieństwo wystąpienia przymrozków w tych miejscach ocenia się na 80 proc. Lokalnie prognozowany jest spadek temperatury powietrza do minus 1 stopnia Celsjusza, przy gruncie do minus 4 stopni - podaje IMGW. Dodaje, że w prognozie zagrożeń na najbliższe dni nadal występują przymrozki i to prawie codziennie. Jedynie brakuje ich w poniedziałek. Tego dnia mogą jednak występować burze.

ZOBACZ TEŻ: Pogoda na dziś i długoterminowa

Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne i zagrożenie dla zdrowia oraz życia.

RadioZET.pl/PAP